To se v Lize mistrů ještě nestalo. Como dál šokuje, soupeř zcela odpadl

Racing Lens doma utrpěl ve 4. kole fotbalové Ligy mistrů s Comem rekordní debakl 1:9. Real Madrid vyhrál i čtvrtý zápas. Na hřišti AEK Atény dvakrát prohrával, ale nakonec zvítězil 3:2 gólem v nastavení. V čele tabulky bodově dostihl obhájce trofeje Paris St. Germain.
Dosud také stoprocentní Liverpool dvakrát promarnil náskok a na půdě Fenerbahce prohrál 2:3. Matěj Kovář v brance Eindhovenu nezabránil domácí porážce s FC Bruggy 1:2.
Como je v elitní soutěži nováčkem, ale vyhrálo už třetí zápas a na kontě má 19 branek, víc jich dal jen Paris St. Germain. Tři góly vítězů vstřelil řecký útočník Duvikas, který je se šesti zásahy v čele tabulky střelců. Racing Lens od úvodního triumfu v Edenu ani jednou neuspěl a dnes doma dostal rekordní brankový příděl. Dosavadní rekord držel Liverpool, který v roce 2007 rozdrtil Besiktas Istanbul 8:0. Stejným výsledkem o osm let později triumfoval Real Madrid nad Malmö.
Řecký mistr AEK Atény v této sezoně doma vyhrál všech sedm zápasů a i tentokrát začal skvěle. První práci měl belgický strážce branky Realu Courtois, když rozštěpem vykopl míč, který mířil do sítě po střele srbského záložníka Gačinoviče. Ve 12. minutě už kapituloval, když si Koita na kraji šestnáctky pohrál s Cucurellou a zamířil přesně do šibenice. Jako první fotbalista z Mauritánie se zapsal mezi střelce v milionářské lize.
Angličan Bellingham se stal nejmladším hráčem, který má na kontě 60 zápasů v Lize mistrů. Ve věku 23 let a 128 dní překonal o 39 dnů někdejšího brankáře "Bílého baletu" Casillase. A jubileum oslavil efektní patičkou a vyrovnávací brankou. Už předtím mu gólovou radost vzal těsný ofsajd.
Real vytrvale útočil, ale po rychlém brejku podruhé inkasoval, když Albánec Pilo propálil míč mezi brankářovýma nohama. Real ve druhém kole v Římě prohrával osm minut před koncem o dvě branky, ale ještě stihl ukořistit tři body a v Aténách předvedl podobný obrat. Francouz Mbappé dal gól v šestém utkání Ligy mistrů v řadě a mohl přidat i další, kdyby mu nestálo v cestě břevno. Tři body pro hosty zajistil ve druhé nastavené minutě střídající Uruguayec Valverde.
Fenerbahce, jež v minulém kole hrálo se Slavií doma 2:2, teprve před týdnem převzal bývalý liverpoolský útočník Dirk Kuijt. Nizozemský stratég hned obral svůj bývalý klub o všechny body. Hosté přitom začali lépe a devatenáctiletý Nyoni z voleje z hranice šestnáctky vstřelil svůj první gól v liverpoolském dresu. Už za čtyři minuty ale vyrovnal Angličan Greenwood, který má s Liverpoolem bohaté zkušenosti ze svého působení v Manchesteru United. Jeho střela z přímého kopu z 30 metrů změnila směr odrazem ode zdi a brazilský brankář Alisson na ni nedosáhl.
Trenér hostů Andoni Iraola měl šťastnou ruku se střídáním a dvojice náhradníků se už za tři minuty na trávníku postarala o gól. Nizozemec Gakpo poslal před branku nadýchaný centr a Švéd Isak ho hlavou zužitkoval. Ani podruhé náskok dlouho nevydržel a znovu v tom měl prsty Angličan, tentokrát Brown, který po rohovém kopu a chybě obrany poslal míč zblízka do prázdné branky. A kosovský kanonýr Muriqi pak zařídil Fenerbahce první výhru v Lize mistrů po deseti zápasech.
Betis po třech výhrách nebyl ani v Dortmundu bez šance. Brazilec Antony dostal míč do sítě, ale video odhalilo ofsajd. Hned po přestávce udeřil Portugalec Fábio Silva a i když Ruibal vyrovnal, Řek Karatsas zařídil Borussii tři body. Trenér Betisu Manuel Pellegrini nebude na svůj 70. zápas v Lize mistrů rád vzpomínat.
V Eindhovenu Kováře hned první střelou na branku překonal Němec Tresoldi, který se ve druhém kole blýskl hattrickem na hřišti Interu Milán a už má na kontě pět gólů. Japonec Sano sice vyrovnal, ale Portugalec Forbs rozhodl o výhře Brugg.
Manchester City vyhrál přestřelku v Lipsku 3:2. Domácí pozorně hlídali Haalanda, nezapomněli, že jim před třemi lety při výhře 7:0 dal za necelou hodinu rekordních pět branek. Norský kanonýr se dlouho k ničemu nedostal, hosté za celý poločas nevystřelili na branku, přesto vedli díky vlastnímu gólu francouzského obránce Lukeby.
Hned po přestávce ale Baku zaskočil z úhlu k bližší tyči nepřipraveného italského brankáře Donnarummu a vyrovnal. Náskok hostům vrátil Argentinec Fernández prvním gólem v Lize mistrů od letního přestupu z Chelsea. I podruhé domácí vyrovnali, Nor Nusa využil chybu v obraně hostů. Ale Haaland se přece jen dostal ke slovu a dvanáct minut před koncem rozhodl. Na účtu má v 61 zápasech 62 branek.
Porto prohrálo všechny tři předchozí zápasy, což byl nejhorší start od začátku šedesátých let. Proti Neapoli se trefil hlavou po rohovém kopu polský obránce Bednarek. Skot McTominay sice srovnal, ale pak už stříleli jen domácí. Lednový soupeř Slavie se díky výhře 4:1 odlepil ode dna tabulky.
4. kolo fotbalové Ligy mistrů:
AEK Atény - Real Madrid 2:3 (1:1)
Branky: 12. Koita, 75. Pilo - 32. Bellingham, 78. Mbappé, 90.+2 Valverde. Rozhodčí: Mariani (It.). ČK: 90.+5 Koita (AEK)
Fenerbahce Istanbul - Liverpool 3:2 (1:1)
Branky: 29. Greenwood, 73. Brown, 79. Muriqi - 25. Nyoni, 69. Isak. Rozhodčí: Turpin (Fr.).
Dortmund - Betis Sevilla 2:1 (0:0)
Branky: 49. F. Silva,72. Karetsas - 67. Ruibal. Rozhodčí: Gözübüyük (Niz.).
FC Porto - Neapol 4:1 (1:1)
Branky: 11. Bednarek, 71. Veiga, 80. Kiwior, 89. Samu z pen. - 43. McTominay. Rozhodčí: Oliver (Angl.). ČK: 89. Marin (Neapol).
Lens - Como 1:9 (0:3)
Branky: 65. Aguilar - 7.,32. a 57. Duvikas, 40. Paz, 47. Da Cunha, 53. Kempf, 62. Liberali, 68. Baturina, 90.+2 Papaccioli. Rozhodčí: Saggi (Nor.).
PSV Eindhoven - FC Bruggy 1:2 (0:1)
Branky: 54. Sano - 25. Tresoldi, 65. Forbs. Rozhodčí: Peljto (Bos.).
Lipsko - Manchester City 2:3 (0:1)
Branka: 49. Baku, 61. Nusa - 37. vlastní Lukeba, 58. Fernández, 78. Haaland. Rozhodčí: Guida (It.).
Viking Stavanger - Sabah Baku 4:1 (1:1)
Branky: 27. a 90.+4 Botheim, 69. Tripič, 81. Falchener - 11. Mbina. Rozhodčí: Van der Eijk (Niz.). ČK: 78. McCarthy (Baku).
Tabulka:
1.
Paris St. Germain
4
4
0
0
20:5
12
2.
Real Madrid
4
4
0
0
13:7
12
3.
Arsenal
4
3
1
0
8:3
10
4.
Como
4
3
0
1
19:6
9
5.
FC Barcelona
4
3
0
1
14:6
9
6.
Aston Villa
4
3
0
1
12:6
9
7.
Manchester City
4
3
0
1
12:7
9
8.
Liverpool
4
3
0
1
14:10
9
9.
FC Bruggy
4
3
0
1
11:7
9
10.
Sporting Lisabon
4
3
0
1
8:4
9
11.
Betis Sevilla
4
3
0
1
8:6
9
12.
Dortmund
4
3
0
1
7:5
9
13.
Bayern Mnichov
4
2
2
0
12:5
8
14.
Stuttgart
4
2
1
1
7:4
7
15.
Inter Milán
4
2
0
2
8:6
6
16.
Linec
4
2
0
2
10:9
6
17.
Manchester United
4
2
0
2
8:8
6
18.
Galatasaray
4
2
0
2
8:9
6
19.
Fenerbahce
4
1
2
1
6:11
5
20.
AS Řím
4
1
1
2
10:8
4
21.
Šachtar Doněck
4
1
1
2
4:4
4
22.
Stavanger
4
1
1
2
9:10
4
23.
Atlético Madrid
4
1
1
2
4:5
4
24.
PSV Eindhoven
4
1
1
2
3:4
4
25.
Bodö/Glimt
4
1
1
2
4:9
4
26.
FC Porto
4
1
0
3
6:7
3
27.
Neapol
4
1
0
3
6:11
3
28.
Villarreal
4
1
0
3
8:14
3
29.
Lipsko
4
1
0
3
5:11
3
AEK Atény
4
1
0
3
5:11
3
31.
Sabah
4
1
0
3
4:10
3
32.
Feyenoord Rotterdam
4
1
0
3
4:11
3
33.
Lens
4
1
0
3
4:16
3
34.
Slavia Praha
4
0
1
3
5:9
1
35.
Lille
4
0
1
3
4:10
1
36.
Slovan Bratislava
4
0
0
4
1:17
0
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