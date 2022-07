Tiraspol je ta horší varianta, ale chceme zvládnout i další kolo, prohlásil Bílek

Trenér plzeňských fotbalistů Michal Bílek po domácím suverénním vítězství 5:0 nad Helsinkami cítil úlevu. Úřadující čeští šampioni si totiž v součtu s úvodní výhrou 2:1 zajistili nejen postup do 3. předkola Ligy mistrů, ale také jistotu minimálně účasti ve skupině Evropské konferenční ligy. Bývalý reprezentační kouč chce vyřadit i dalšího soupeře v kvalifikaci elitní soutěže Šeriff Tiraspol.

Plzeň se do hlavní fáze pohárů vrátí po tříleté absenci, naposledy hrála skupinu Ligu mistrů v roce 2018. "Určitá úleva to jednoznačně je. Kdybychom se dostali do problémů a tyhle dva zápasy nezvládli, jsme pod velkým tlakem. Teď je před námi další výzva. Máme něco jistého, což je super, ale i proti Tiraspolu samozřejmě chceme uspět. A jestli chceme uspět, tak musíme předvést výkon jako dneska," řekl Bílek na tiskové konferenci.

Viktoria odstartuje 3. předkolo Ligy mistrů v úterý v jiném moldavském městě Kišiněvě. Tiraspol totiž leží v prorusky orientované separatistické oblasti Podněstří, kde se z rozhodnutí UEFA nemohou konat pohárová utkání kvůli vojenské invazi Ruska na Ukrajinu. Šeriff ve 2. předkole vyřadil Maribor.

"Pravděpodobně to je horší varianta. Šeriff Tiraspol, i když tam teď byly nějaké změny, tak v minulé sezoně hrál velmi dobře. Je tam hodně cizinců. Čeká nás zase nesmírně těžký zápas," upozornil Bílek.

Ve skupině evropských soutěží bude na lavičce poprvé od roku 2007, kdy vedl Spartu ještě v tehdejším Poháru UEFA. "Velmi mě těší, že po delší době zažiju evropskou atmosféru a krásné zápasy. Teď se bavíme o Konferenční lize, což je bezvadné, ale prostě chceme jít ještě o krůček výš," prohlásil sedmapadesátiletý trenér.

V domácí odvetě s Helsinkami se záložník Jan Sýkora blýskl dvěma góly a asistencí. "Syky dneska předvedl také velmi dobrý výkon. Nechci nějak mluvit o jednotlivcích, protože celý tým pracoval výborně a všichni předvedli vynikající výkon. Ale samozřejmě i pro něj je to důležité, u ofenzivních hráčů si přejeme, aby byli produktivní. Myslím, že i jemu to hodně pomůže," řekl Bílek.

Pochvaloval si atmosféru na plzeňském stadionu, kam na první soutěžní utkání v sezoně přišlo 10.810 diváků a bylo téměř vyprodáno. "Je to příjemný pocit, když zápas skončí takovým způsobem jako dneska. Předvedli jsme kvalitní výkon, dali jsme pět nádherných branek. Fanoušci byli spokojení, proto to děláme," uvedl někdejší záložník.

"Chtěl bych fanouškům poděkovat, že přišli a vytvořili nám takovou atmosféru. Tím je zveme na další zápasy, nejen pohárové, ale i ligové. Vždycky je super pro hráče, když cítí podporu fanoušků," dodal Bílek.