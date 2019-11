Ter Stegen se rozplýval nad Kolářem. To hvězdný Messi po utkání opět utekl

Slávistický brankář Ondřej Kolář na slavném barcelonském stadionu Camp Nou odchytal životní zápas a fotbalistům Slavie pomohl k překvapivé remíze 0:0 v Lize mistrů.

Potěšilo ho, že za skvělý výkon ho osobně pochválil i domácí gólman Marc-André ter Stegen.

"To pro mě bylo něco neuvěřitelného, že Ter Stegen mě o poločase zastavil, čekal v útrobách stadionu a řekl mi, že takový výkon dlouho neviděl a je radost se na to dívat, že hraju i výborně nohama a že to je fantazie. Čekal na mě i po zápase. To je pro mě největší ocenění, něco takového slyšet od takového gólmana. Z toho jsem měl až husí kůži," řekl Kolář novinářům.

Další domácí hvězdy se ale jako Ter Stegen nezachovaly. "Ostatní hráči jako Messi odešli a pomalu nám ani nepodali ruku. Všichni jsme se těšili na takové hráče, chtěli jsme si vyměnit i dres, ale oni se nezachovali moc dobře, takže to mě mrzelo," konstatoval rodák z Liberce.

Utkání v Barceloně označil jako životní. "Asi můžu říct, že to byl životní zápas, protože s takovým týmem zachytat a udržet tady nulu, to se asi nepoštěstí každému. Jsem rád, že jsem mohl klukům pomoct, ale není to jenom o mně. Hráli jsme výborně jako celý tým. Kdyby každý nepodal dobrý výkon, tak určitě ten bod nebereme," uvedl Kolář.

"Zahrát si na Nou Campu je sen asi každého kluka, což se nám podařilo a ještě jsme udělali takový velký úspěch. Je to paráda. Já fotbalem žiju a pro mě je určitě nejvíc hrát na těchto stadionech. Byl to největší zážitek," doplnil pětadvacetiletý brankář, jehož tým je ve skupině F poslední se dvěma body.

Podle něj měla Slavia i na víc než na remízu. "Barcelona je továrna na góly, o to víc si ceníme toho, že jsme neobdrželi gól. Byly tam samozřejmě nějaké momenty, přečkali jsme je. Ale mrzí mě, že jsme nedali nějaký gól, myslím, že jsme tu mohli i vyhrát," prohlásil Kolář.

Velké štěstí měl ve 35. minutě, kdy barcelonský kapitán Messi po typickém individuálním průniku napálil břevno.

"Já už se otáčel s tím, že pro to půjdu do brány, protože to mělo gólové parametry. Když to skončilo na břevně, tak se mi strašně ulevilo. Ještě jsem měl štěstí, že se to od břevna odrazilo ke mně," popsal Kolář, který několik dalších šancí především argentinskému kanonýrovi Messimu zlikvidoval.

"Dneska to bylo obzvlášť těžké, protože se s takovými hráči v české lize moc nepotkáte. Jsou nadstandardně rychlí a já měl také štěstí, že jsem neobdržel nějakou kartu za faul. Byl tam moment, kdy jsem to ani rukou nestihl a trefil mě do hrudi. Stálo při nás ohromné štěstí," dodal brankář Slavie.