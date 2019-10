Ten tým, co bude hrát s Barcou. Slavia se drží zpátky, ve Španělsku zápas berou vážně

Fotbalová Slavia se chystá na večerní bitvu s gigantem. Sázkaři očekávají v Lize mistrů jasné vítězství Barcelony, hráči už mezi sebou řeší, kdo si po zápase vymění dres s Messim, a klub se na Twitteru prezentoval jen jako sparing pro Barcelonu. Španělé ovšem berou zápas vážně. Ví, že Slavii nesmí podcenit.

Barcelona se na soupeře pečlivě připravuje. Sešívaní už pro Evropu nejsou velkou neznámou, kterou byli třeba ještě před rokem a půl. Teď už soupeři včetně Messiho a spol. dobře ví, s kým mají tu čest.

Pražané vyřadili na jaře v osmifinále Evropské ligy Sevillu, což připomínají španělská média i trenér Katalánců Ernesto Valverde. "Očekávám skvělého, těžkého soupeře," řekl kouč Barcelony. "Odehráli velmi dobré dva zápasy v Lize mistrů a i v Evropské lize hráli výborně, třeba zrovna se Sevillou," zmínil.

Slavia je ale nadále opatrná, a to jak v prezentaci, tak ve vyjádřeních. Fotbalovou komunitu na Twitteru pobavil mezinárodní profil klubu. "Klub, co bude hrát s Barcelonou třetí a čtvrtý zápas ve skupině Ligy mistrů," stojí v popisu. Obránce Vladimír Coufal zase doufá, že "to dopadne přijatelně." A připustil, že hráči už v kabině řeší, kdo si vymění dres s Messim.

"Pro spoustu lidí jsme jasným favoritem, ale Slavia remizovala s Interem. V tom zápase dominovala a málem vyhrála. S Dortmundem dostala nešťastné góly a vede českou ligu," vyjmenovával Valverde.

"Hrají hodně do útoku, útočí v hodně lidech, o tom se sami přesvědčíme," předpověděl. "Slavia se mi líbí hlavně týmovým pojetím. Z hráčů bych vyzdvihl Součka, který je strašně důležitý v tom, že tým tlačí dopředu," poukázal na hru čtyřiadvacetiletého středopolaře.

Španělská média se mezitím soustředí na senzační příběh trenéra Jindřicha Trpišovského nebo na spojení Slavie s čínskými investory. Deník AS připomněl i historii slávisty Josefa Bicana, kterého pronásledoval komunistický režim.

Pro trenéra Valverdeho je dvojzápas se Slavií uprostřed programu základní skupiny Ligy mistrů velmi důležitý. "Když teď získáme tři body, může to být klíč k postupu," uvedl Valverde.

Barcelona v zápasech s Dortmundem a Interem urvala čtyři body, případný plný zisk ze zápasů se Slavií by jí nejspíš zajistil postup do jarní fáze. Přesto si pohrává s myšlenkou, že v zápase s Pražany kvůli odloženému El Clásicu s Realem Madrid udělá změny v sestavě.

Barcelona v Česku bude hrát už posedmé. Utkala se s Hradcem Králové, Duklou, Spartou a naposledy s Plzní v roce 2011 právě v Edenu, kde našli viktoriáni pro zápasy LM azyl.

Slavii může povzbudit to, že se jí na španělské soupeře daří. Z posledních šesti zápasů proti týmům z Pyrenejského poloostrova prohrála jen jednou. Zároveň ovšem Katalánci padli s českým týmem naposledy v roce 1992, kdy nestačili na Spartu.