Teď už je to jen o sportu. Slavia před odvetou předkola LM prošla testy na covid-19

Fotbalisté Slavie úspěšně prošli povinnými testy UEFA před středeční odvetou 4. předkola Ligy mistrů na hřišti Midtjyllandu. Předseda představenstva Pražanů Jaroslav Tvrdík na sociální síti Twitter uvedl, že výsledky všech odběrů byly negativní. Mužstvo odletělo do Dánska z Ruzyně vpodvečer.

Slavia před kvalifikací Ligy mistrů z obav před koronavirem ještě zpřísnila izolaci týmu, hráči byli odděleni i od vlastních rodin. Mužstvo bylo ubytované v hotelu.

"Jsem hrdý na tým, své kolegy a vůbec celý klub, že dokázal obětovat vlastní pohodlí a svůj život podřídil jediné věci - aby áčko zůstalo zdravé. Ted už je to jen o sportu a o tom, jestli na LM máme nebo ne," uvedl na Twitteru místopředseda představenstva Slavie Tomáš Syrovátka.

Slávisté odletěli do Herningu, kde Midtjylland sídlí, kompletní. Nejistý je ale stále start útočníka Petara Musy, který utrpěl zranění ve víkendovém ligovém utkání se Slováckem.

"Všichni věříme, že naši fyzioterapeuti a doktoři dají Petara dohromady. Jeho stav ale ještě není takový, aby nastoupil," uvedl pro klubovou televizi asistent slávistického trenéra Zdeněk Houštecký. "O sestavě už máme jasno, je hotová. Kluci už to mají v hlavách, řekli jsme jim to dřív. Ale necháme si to samozřejmě pro sebe," dodal.

Slavia bude ve středeční odvetě v Dánsku usilovat o druhý postup do základní skupiny Ligy mistrů po sobě a celkově třetí v historii klubu. V úterním úvodním duelu 4. předkola český šampion s Midtjyllandem remizoval doma bez branek.

"Je to zápas roku. Kluci jsou natěšení, napumpovaní. Všichni věříme, že to vše pro nás dobře dopadne. Doma byla cítit velká zodpovědnost nedostat gól, svazovalo nás to. Myslím, že teď to z kluků spadne, vlítneme na ně tím svým stylem a přehrajeme je. Myslím, že jsme lepší tým než oni," uvedl Houštecký.

🛬 Slávistická výprava po hodinovém letu přistála v 🇩🇰 Dánsku! #fcmsla pic.twitter.com/88VufitgxC — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) September 28, 2020

"Chceme si splnit další sen. Ukázali jsme si některé věci, které by na ně měly platit, některá jejich slabší místa. Věříme, že zvítězíme. Důležité bylo, že jsme nedostali gól doma, víme, že musíme vstřelit gól. I kdybychom gól náhodou dostali, tak se nic neděje. Myslím, že rozhodnou individuální výkony jednotlivých hráčů na hřišti," dodal slávistický záložník Lukáš Masopust.

Odveta se hraje v Herningu hraje ve středu od 21:00.