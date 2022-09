Tak tohle už je moc. Chelsea po porážce v Záhřebu vyhodila trenéra Tuchela

Trenér Thomas Tuchel skončil u fotbalistů Chelsea. Vedení londýnského klubu ho odvolalo po úterní porážce 0:1 v Lize mistrů na hřišti Dinama Záhřeb.

"Klub je Thomasovi a jeho týmu vděčný za vše, co pro klub udělali. Právem budou nesmazatelně zapsaní v historii Chelsea. Majitelé ale věří, že nastal čas na změnu, aby se mohl klub nadále posouvat," stojí v prohlášení na klubovém webu. Tým dočasně povedou asistenti.

Tuchel přišel do Chelsea v lednu 2021 ještě v éře dlouholetého majitele Romana Abramoviče. S "Blues" po pár měsících ovládl Ligu mistrů a následně i evropský Superpohár a mistrovství světa klubů.

Abramovič se ale po zahájení ruské invaze na Ukrajinu ocitl na sankčním seznamu a v květnu klub po 19 letech prodal konsorciu vedenému americkým investorem Toddem Boehlym. A noví majitelé po nepovedeném vstupu do sezony záhy sáhli ke změně trenéra.

Tuchel byl odvolán po odkoučování stého soutěžního duelu na lavičce londýnského celku. Bývalý trenér PSG nebo Dortmundu dovedl Chelsea kromě úspěchů na mezinárodní scéně ke třetímu a čtvrtému místu v Premier League a také do finále Anglického a Ligového poháru, ve kterých ale v součtu třikrát neuspěl.

Aktuálně je Chelsea po šesti kolech Premier League na šestém místě. Ze sedmi soutěžních duelů vyhrála jen třikrát a navázala na nepřesvědčivé výsledky z konce minulé sezony.

Klub uvedl, že až do jmenování nového hlavního kouče nebude situaci dále komentovat. Už v sobotu čeká Chelsea derby na hřišti Fulhamu.

Tuchel po překvapivé porážce v Záhřebu uznal, že tým má v úvodu sezony k optimální výkonnosti daleko. "Doufal jsem, že nám poslední zápas pomůže. Že jsme připravení a hráči vědí, o co tady hrají," zmínil po utkání víkendový duel v anglické lize a výhru 2:1 nad West Hamem, k níž ovšem Chelsea pomohli chybným výrokem rozhodčí.

"Jsem naštvaný. Nebyli jsme dost hladoví, agresivní, nehráli jsme v dostatečné intenzitě, byli jsme nepřesní. Momentálně nejsme spokojení s výsledky ani celkově s hrou, kterou předvádíme," řekl devětačtyřicetiletý trenér.

V základní sestavě vítězů milionářské soutěže z roku 2021 nechyběla čerstvá posila z Barcelony Pierre-Emerick Aubameyang, hvězdný útočník se ale za hodinu hry neprosadil. V úvodu utkání naopak udeřil z protiútoku Oršič a "Blues" už odpověď nenašli.

"Chybí nám teď úplně všechno. Musíme to ale vyřešit jako tým, týká se to všech, i mě a ostatních trenérů. Jsem naštvaný i na sebe," dodal Tuchel v době, kdy ještě netušil, že jeho už se to týkat nebude.

Jeho protějšek Ante Čačič si naopak užil atmosféru vyprodaného stadionu Maksimir po jednom z největších vítězství v klubové historii.

"Zažil jsem krásná vítězství, ale tohle je pro mě největší. Mám už svoje roky, ale nepamatuji si, že by Dinamo porazilo slavnějšího soupeře. Chelsea přijela kompletní, nastoupila v plné síle. Pro nás je to velké vítězství před fantastickou fotbalovou kulisou," rozplýval se osmašedesátiletý kouč.

Zkušenému trenérovi se vyplatila sázka na systém se třemi stopery a poctivou defenzivu. "Hráčům jsem vysvětlil, že když prší, musí si vzít deštník. Chelsea se nedá srovnávat s týmy, které potkáváme v lize. Museli jsme otupit její přednosti, rychlost a obrovskou kvalitu, kterou mají její hráči. Věřili jsme nastavené taktice a přineslo to skvělý výsledek," dodal Čačič.