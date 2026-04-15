Velkolepá bitva gigantů přinesla sedm gólů. Real v Lize mistrů končil plný vzteku

Fotbalisté Bayernu Mnichov a Arsenalu jsou zbývajícími semifinalisty Ligy mistrů. Bayern ve čtvrtfinálové odvetě zdolal po obratu oslabený Real Madrid 4:3 a v součtu s úvodní venkovní výhrou 2:1 jde dál. Nyní ho čeká obhájce trofeje Paris St. Germain.
Arsenalu stačila v dnešním utkání bezbranková remíza se Sportingem Lisabon, jelikož v portugalské metropoli minulý týden zvítězil 1:0. Do semifinále se probojoval druhou sezonu po sobě a narazí v něm na Atlético Madrid.
Semifinálové souboje se odehrají na přelomu dubna a května. Finále je na programu 30. května v Budapešti.
Poprvé v dějinách "milionářské" soutěže nastoupil Real bez jediného španělského hráče v základní sestavě. Diváci v Allianz Areně viděli v prvním poločase divoký průběh plný rekordních zápisů.
Nejprve Güler po 35 sekundách hry vstřelil nejrychlejší gól v historii Realu v Lize mistrů. Turecký reprezentant vystihl rozehrávku gólmana Neuera a pohotově se zdálky trefil do odkryté branky. Bayern srovnal o pět minut později zásluhou Pavloviče. Ještě nikdy předtím se ve vyřazovacím duelu LM nestalo, aby po šesti minutách od úvodního výkopu skórovaly oba týmy.
Po necelé půlhodině Güler vrátil hostům vedení po povedeném přímém kopu. Za domácí odpověděl jubilejní 50. soutěžní trefou v sezoně kanonýr Kane. Kapitán anglické reprezentace si 12. zásahem v ročníku vytvořil vlastní gólové maximum v jedné sezoně nejprestižnější evropské soutěže.
Na druhé straně Vinícius Júnior orazítkoval břevno, o chvíli později už se po jeho přihrávce prosadil Mbappé. Francouzský mistr světa jako první hráč v dějinách Ligy mistrů či Poháru mistrů evropských zemí vstřelil v jednom ročníku 10 branek na hřištích soupeřů. Poté se trenér Bayernu Kompany vykartoval pro úvodní semifinále s PSG.
Po přestávce si oba celky vytvořily několik šancí. O osudu dvojzápasu, který pomalu směřoval do prodloužení, rozhodla 86. minuta. Střídající Camavinga uviděl druhou žlutou kartu během osmi minut. Domácí zásluhou Luise Díaze bleskově srovnali a v nastavení dokonal obrat Olise.
Bavorský gigant přešel přes Real v Lize mistrů po 14 letech, minulé čtyři vyřazovací dvojzápasy s ním nezvládl. Finále si naposledy zahrál v roce 2020, kdy zdolal právě nadcházejícího soupeře z Paříže. Historicky nejúspěšnější klub soutěže Real vypadl ve čtvrtfinále i loni a hrozí mu, že druhou sezonu po sobě zakončí bez trofeje.
Oproti Mnichovu měl duel v Londýně daleko klidnější průběh. V závěru první půle mohl smazat náskok Arsenalu Catamo, jenže jeho střelu zastavila tyč. Londýnský celek, který v nedělním šlágru anglické ligy čeká veledůležitý souboj na hřišti Manchesteru City v boji o titul, jako jediný v této sezoně LM neprohrál, a to ani na dvanáctý pokus.
"Kanonýři" budou usilovat o druhou finálovou účast v historii soutěže a první po 20 letech. Atlético se ve finále představilo třikrát a pokaždé prohrálo. Naposledy v roce 2016.
Odvetná utkání čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů:
Bayern Mnichov - Real Madrid 4:3 (2:3)
Branky: 6. Pavlovič, 38. Kane, 89. L. Díaz, 90.+4 Olise - 1. a 29. Güler, 42. Mbappé. Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všichni Slovin.) - Van Boekel (video, Niz.). ŽK: Kompany (trenér) - Militao, Rüdiger, Camavinga. ČK: 86. Camavinga, 90. Güler (mimo hřiště, po zápase). První zápas: 2:1, postoupil Bayern.
Bayern: Neuer - Stanišič (46. Davies), Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovič - Olise, Gnabry (61. Musiala), L. Díaz - Kane. Trenér: Kompany.
Real: Lunin - Alexander-Arnold (90. Pitarch), Militao, Rüdiger, Mendy - Bellingham, Valverde, Güler (90. Mastantuono) - B. Díaz (62. Camavinga), Mbappé, Vinícius Júnior. Trenér: Arbeloa.
Arsenal - Sporting Lisabon 0:0
Rozhodčí: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všichni Fr.) - Dankert (video, Něm.). ŽK: Arteta (trenér) - Araújo, Borges (trenér). První zápas: 1:0, postoupil Arsenal.
Arsenal: Raya - Mosquera, Saliba, Magalhaes, Hincapié - Zubimendi, Rice - Madueke (63. Dowman), Eze (79. Jesus), Martinelli (79. Trossard) - Gyökeres (56. Havertz). Trenér: Arteta.
Sporting: Silva - Araújo, Inácio, Diomande, Quaresma (85. Vagiannidis) - Morita (77. Simoes), Hjulmand - P. Goncalves (71. Braganca), Trincao (85. Nel), Catamo (71. Quenda) - Suárez. Trenér: Borges.
ŽIVĚ Čekají vás úžasné dva dny, napíná Trump kvůli Íránu. Ceny ropy i tak rostou
Ceny ropy dnes na světových trzích rostou poté, co americké síly začaly blokovat íránské přístavy a plavidla, která z nich odplula, vracely zpět. Lodi Američané blokují i v opačném směru. Americký prezident Donald Trump současně prohlásil, že by válka s Íránem mohla brzy skončit.
Magyar si volal s Netanjahuem. Pozval ho na návštěvu do Budapešti
Budoucí maďarský premiér Péter Magyar ve středečním telefonickém rozhovoru s předsedou izraelské vlády Benjaminem Netanjahuem ujistil o záměru pokračovat v blízkých vztazích mezi oběma státy. Také pozval Netanjahua na oslavy 70. výročí maďarského povstání do Budapešti. Izraelský premiér reagoval pozitivně a navrhl uspořádat společné jednání vlád obou zemí v Jeruzalémě, oznámila tamní média.
Trump nabízí další náboženský motiv: nechal se zobrazit v objetí Krista
Americký prezident Donald Trump ve středu na sociální síti sdílel umělou inteligencí (AI) vytvořený obrázek, na němž ho objímá Ježíš Kristus. Před dvěma dny přitom šéf Bílého domu zveřejnil AI obrázek, na kterém v bílém rouchu s rudým pláštěm světlem léčí nemocného, což vyvolalo kritiku, že se připodobňuje k Ježíši. Prezident po odstranění příspěvku tvrdil, že na obrázku byl zobrazen jako lékař.
Orbán už příští summit lídrů EU vynechá, ačkoli bude ještě premiérem
Končící maďarský premiér Viktor Orbán, jehož strana Fidesz o víkendu prohrála parlamentní volby, nepojede na neformální summit lídrů Evropské unie na Kypru, který se koná 23. až 24. dubna. Ve středu to s odvoláním na své zdroje uvedl bruselský server Politico. Prezidenti a premiéři zemí EU mají na setkání v Nikósii jednat o situaci na Blízkém východě či o příštím sedmiletém rozpočtu.
Falešné očkování proti covidu mu zlomilo vaz. Švýcaři odvolali národního hrdinu
Trenér švýcarské hokejové reprezentace Patrick Fischer, který před olympijskými hrami v Pekingu 2022 zfalšoval potvrzení o očkování proti koronaviru, byl odvolaný z funkce.