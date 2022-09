Srdnatý boj na body nestačil. Plzeň v LM padla s Interem Milán, zazářil Džeko

Fotbalisté Plzně v Lize mistrů podlehli 0:2 Interu Milán a ve skupině C prohráli i druhé utkání. V 61. minutě byl vyloučen domácí Pavel Bucha.

Edin Džeko slaví první gól do sítě Plzně | Foto: Reuters

Fotbalisté Plzně ve druhém utkání hlavní fáze Ligy mistrů doma podlehli Interu Milán 0:2. Úřadující češti šampioni, kteří odehráli závěrečnou půlhodinu bez vyloučeného Pavla Buchy, zůstávají ve skupině C bez bodu. Minulou středu utrpěli debakl 1:5 v Barceloně.

Favorizovaný italský tým ve 20. minutě poslal do vedení Edin Džeko, který v 70. minutě při přesilovce hostů připravil druhou branku pro Denzela Dumfriese. Inter získal v tomto ročníku elitní soutěže první body.

"Každá porážka mrzí. Chtěli jsme před domácím publikem dosáhnout dobrého výsledku, což se bohužel nepodařilo. Nastoupili jsme proti soupeři, který má obrovskou kvalitu. Dnes to prokázal," řekl na tiskové konferenci trenér Západočechů Michal Bílek.

Viktoria se v dalším zápase Ligy mistrů představí 4. října na stadionu Bayernu Mnichov. Plzeň doma v pohárech prohrála poprvé po 11 duelech od debaklu 0:5 s Realem Madrid ve skupině Champions League v listopadu 2018.

V domácí sestavě od začátku nastoupili i krajní obránce Havel a útočník Chorý, jejichž start byl nejistý kvůli zdravotním problémům. Devatenáctinásobný italský mistr od začátku častěji držel míč a postupně si vytvářel čím dál větší převahu. Acerbiho pohotovou střelu zblízka si ještě pohlídal brankář Staněk.

Ve 20. minutě se už Inter prosadil. Correa posunul míč na volného Džeka a ten zakončil umístěnou přízemní ranou. Bosenský reprezentant dal Plzni desátý gól v devátém soutěžním utkání, předtím se proti Viktorii trefil i v dresech Teplic, Manchesteru City a AS Řím. "Prokázal svoji extratřídu, stačí mu jedna gólová šance," podotkl Bílek.

Západočeši poté změnili rozestavení z úvodního 3-5-2 na své obvyklejší 4-2-3-1, což jim pomohlo. "Šli jsme do zápasu s tím, že budeme stejně jako oni hrát 3-5-2. Začátek jsme nezachytili. Proto jsme v polovině první půle museli trochu změnit rozestavení, pak se naše hra zlepšila. Ale neprohráli jsme kvůli tomu, že jsme hráli na tři stopery," uvedl Bílek.

Sýkora, autor gólu v Barceloně, vystřelil vysoko nad břevno. Domácí měli i další nadějné závary. Přesto mohl jít Inter do kabiny s dvoubrankovým náskokem. Krátce před pauzou Plzeň podržel Staněk proti Džekově střele a dorážku Mchitarjana zblokoval Hejda.

"Nerazzurri" vstoupili lépe i do druhé půle, kdy se znovu předvedl gólman Staněk proti Correově hlavičku a ráně aktivního Džeka. Po hodině hry Bucha za podražení Barrely dostal žlutou kartu, kterou ale švýcarský sudí Schärer po konzultaci s videorozhodčím a kontrole na monitoru změnil na červenou. "Každá červená karta v takovém prostoru je zbytečná," poznamenal Bílek.

Viktoria i v deseti zahrozila a po Sýkorově akci a střele tečoval v 67. minutě míč jen těsně vedle vlastní branky Škriniar. Milánský tým zužitkoval přesilovku v 70. minutě. Džeko z protiútoku vybídnul Dumfriese a nizozemský bek z úhlu přehodil Staňka. Bránící Jemelka už míč odkopnout nestihl.

"Chyběl mi asi krůček. Na Barceloně jsem takhle také vykopával míč z branky. Čekal jsem, že to bude střílet přesně tam, kam jsem běžel. Ale už jsem to bohužel nestihl. Škoda, mohl jsem to zase vykopnout. Výsledek 1:0 byl furt ještě hratelný," řekl Jemelka.

Plzeňští ani v deseti nepůsobili odevzdaně a dokonce mohli snížit. První těžký zákrok zápasu předvedl brankář Onana, jenž vytáhl hlavičku střídajícího Basseyho. Víc už domácí nestihli.

"Přijeli jsme si pro vítězství, takže jsme spokojeni. Celý tým podal výborný výkon. Tohle vítězství jsme hrozně potřebovali, šli jsme si za ním. Myslím, že jsme průběh utkání kontrolovali," uvedl trenér Interu Simone Inzaghi.

Utkání 2. kola fotbalové Ligy mistrů:

Skupina C:

Viktoria Plzeň - Inter Milán 0:2 (0:1)

Branky: 20. Džeko, 70. Dumfries. Rozhodčí: Schärer - Zogaj, Erni - San (video, všichni Švýc.). ŽK: Sýkora, Kalvach, Jemelka - Bastoni, Gagliardani. ČK: 61. Bucha (Plzeň). Diváci: 11.252 (vyprodáno).

Plzeň: Staněk - Hejda, Pernica, Jemelka - Havel (76. Holík), Kalvach (76. N'Diaye), Bucha, Vlkanova (84. Čermák), Sýkora (71. Jirka) - Chorý (72. Bassey), Mosquera. Trenér: Bílek.

Inter: Onana - Škriniar, Acerbi, Bastoni (64. D'Ambrosio) - Dumfries, Barella (72. Gagliardani), Brozovič (84. Asllani), Mchitarjan (72. Calhanoglu), Gosens - Džeko, Correa (72. Martínez). Trenér: Inzaghi.