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Sport

Sparta ví, na koho narazí, když přejde přes Lyon. Čeká ji Fenerbahce, nebo Sturm

Sport,ČTK

Fotbalisté pražské Sparty se v případě postupu přes Lyon utkají v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů s vítězem dvojzápasu mezi Fenerbahce a Štýrským Hradcem.

Andrew Irving
Fotbalisté SpartyFoto: ČTK – Šimánek Vít
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Rozhodl o tom dnešní los v sídle UEFA ve švýcarském Nyonu.

Sparta by začala závěrečné předkolo elitní soutěže 18., nebo 19. srpna venku. Odveta by byla na programu o týden později v Praze na Letné.

Pokud by český vicemistr proti Lyonu ve 3. předkole neuspěl, přesunul by se rovnou do ligové fáze Evropské ligy.

Los 4. předkola fotbalové Ligy mistrů:

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Nemistrovská část: Fenerbahce Istanbul/Sturm Štýrský Hradec - Sparta Praha/Olympique Lyon, Olympiakos Pireus/Nijmegen (Niz.) - Saint-Gilloise (Belg.)/Bodö/Glimt (Nor.).

Mistrovská část: Levski Sofia/Kajrat Almaty (Kaz.) - AEK Atény, Celtic Glasgow - LASK Linec, Dinamo Záhřeb/Žalgiris Kaunas - Stavanger (Nor.), Mjällby (Švéd.)/Slovan Bratislava - Ararat-Armenia/Celje (Slovin.), Hapoel Beer Ševa (Izr.)/CZ Bělehrad - Aarhus (Dán.)/Sabah (Ázerb.).

První zápasy se budou hrát 18. a 19. srpna, odvety 25. a 26. srpna.

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