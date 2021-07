Sparta - Rapid 0:0. Pražané bojují o postup do třetího předkola Ligy mistrů

V evropských pohárech bylo zrušeno pravidlu o venkovní brance. Proto ani výhra 1:0 dnes Spartu neposune dál. V případě jakékoliv výhry o gól, dojde k prodloužení a pak i případně k penaltám. Ty Sparta sice vehementně trénovala, přesto to nechce nechat dojít tak daleko. Raději by vstřelila o dvě branky více než soupeř. K tomu ale musí hrát zodpovědně v defenzivě, což se jí zatím nedaří. Ve Vídni dvakrát pustila soupeře do přečíslení, kde je silný. Totéž se opakovalo v sobotu s Olomoucí. Pokud má mít letenský celek šanci, musí se chyb v zadních řadách vyvarovat a sám předvést v ofenzivě víc než před 8 dny v rakouské metropoli.