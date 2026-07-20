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Sport

Sparta proti Šulcovi. Letenské čeká v boji o Ligu mistrů těžký soupeř

Sport,ČTK

Fotbalisté Sparty narazí ve 3. předkole nemistrovské části Ligy mistrů na Lyon s českým reprezentantem Pavlem Šulcem. K postupu do hlavní fáze potřebují vyřadit dva soupeře, podzim v evropských pohárech mají jistý.

UEFA Europa League - Olympique Lyonnais v Go Ahead Eagles
Pavel Šulc, LyonFoto: REUTERS – Manon Cruz
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Pokud by český vicemistr proti čtvrtému týmu poslední sezony francouzské ligy neuspěl, přesunul by se rovnou do ligové fáze Evropské ligy podobně jako před rokem Plzeň.

V minulé sezoně hostoval v Lyonu také další český reprezentant Adam Karabec. V létě se vrátil do Sparty a dnešní los v Nyonu mu nachystal konfrontaci s nedávnými spoluhráči.

Olympique je pro Spartu asi nejtěžší variantou, dalšími možnostmi v osudí byly Bodö/Glimt, Olympiakos a vítěz z dvojice Fenerbahce - Górnik.

První zápas se odehraje 4., nebo 5. srpna v Praze, odveta je na programu 11. srpna. Přesné termíny a časy výkopů UEFA zveřejní v následujících hodinách.

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Mistrovská Slavia shodou okolností v sobotu v Norimberku v generálce na novou sezonu porazila Lyon 2:0. Český šampion si ziskem titulu stejně jako loni zajistil přímý postup do ligové fáze Ligy mistrů.

Sparta se s Lyonem utkala naposledy na podzim 2021 ve skupinové fázi Evropské Ligy. Na Letné soupeři podlehla 3:4 a prohrála také v Lyonu 0:3.

Olympique v minulé sezoně ovládl základní část Evropské ligy, v play off pak v osmifinále nestačil na Celtu Vigo.

Šulc do Lyonu přestoupil vloni v srpnu z Plzně a brzy se stal jedním z klíčových hráčů sedminásobného mistra Francie.

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Olympique Lyon

Rok založení: 1950

Klubové barvy: bílá, červená a modrá

Web: www.ol.fr

Největší úspěchy: 7x mistr ligy (2002-08), 5x vítěz Francouzského poháru (1964, 1967, 1973, 2008, 2012)

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Stadion: Groupama (kapacita 59.186 diváků)

Trenér: Paulo Fonseca (Portugalsko)

Současné opory: Corentin Tolisso, Malick Fofana, Pavel Šulc

Zápasy proti českým (čs.) týmům v evropských pohárech:

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2001/02, osmifinále Poháru UEFA: Lyon - Liberec 1:1 a 1:4

2004/05, skupina LM: Sparta - Lyon 1:2 a 0:5

2012/13, skupina EL: Sparta - Lyon 1:2 a 1:1

2013/14, osmifinále EL: Lyon - Plzeň 4:1 a 1:2

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2014/15, 3. předkolo EL: Mladá Boleslav - Lyon 1:4 a 1:2

2021/22, skupina EL: Sparta - Lyon 3:4 a 0:3

Ostatní: jeden z nejpopulárnějších francouzských klubů, v letech 2002 až 2008 vyhrál rekordních sedm titulů v řadě; za jeho vzestupem stojí podnikatel Jean-Michel Aulas, který klub vlastnil v letech 1987 až 2022 a vybudoval z něj přední evropský tým; stabilní účastník evropských pohárů, v předchozí sezoně, v níž skončil v lize čtvrtý, vypadl v Evropské lize v osmifinále s Vigem; na tom se podíleli i Pavel Šulc s Adamem Karabcem (druhý jmenovaný se po sezoně vrátil do Sparty), dříve za Olympique hrál také Milan Baroš; Sparta s Lyonem ze šesti pohárových zápasů uhrála jedinou remízu, zbývajících pět utkání prohrála, naposledy 0:3 v listopadu 2021.

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