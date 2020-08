Trénuje díky němu, teď si půjdou po krku. Ligu mistrů čeká souboj dávných parťáků

Na začátku svých zářivých kariér působili společně u jednoho týmu. Teď se proti sobě postaví v semifinále fotbalové Ligy mistrů. Oba usilují o zisk historicky prvního titulu v nejprestižnější soutěži pro svůj klub. Thomas Tuchel jako hlavní trenér Paris SG, Julian Nagelsmann coby kouč Lipska. V zatím nejdůležitější bitvě jejich trenérských životů může uspět jen jeden.

Nagelsmann nastartoval svou trenérskou dráhu v roce 2008. Nepříjemné zranění kolene tehdy přervalo vyhlídky na profesionální hráčskou kariéru a sotva dvacetiletý stoper musel řešit, kam se vrtne.

Vzhledem k tomu, že v Augsburgu, kde tehdy hrál, měl stále platnou smlouvu, vybral si ho tehdejší o třináct let starší trenér béčka Thomas Tuchel jako asistenta. "Museli mi v Augsburgu posílat plat, takže to bylo pragmatické rozhodnutí," ohlédl se nyní třiatřicetiletý Nagelsmann za startem své kariéry.

"Tehdy mě ani zdaleka nenapadlo, že budu trénovat v semifinále Ligy mistrů a proti mně bude stát Thomas Tuchel. To jsem si opravdu nedokázal představit," usmíval se.

"Pro Thomase jsem v Augsburgu dělal analýzy a skauting. Sledoval jsem především hru soupeřů, kteří nás čekali," popsal. Do té doby pod Tuchelem působil jako hráč, kolegové pak byli jen krátce. Následně Tuchel zamířil do Mohuče za svým prvním angažmá v roli hlavního trenéra.

"Nikdy jsme si nebyli nijak blízko. I když se o něm hodně píše jako o mém mentorovi, nebylo to tak," odmítá mladší Nagelsmann. "Měli jsme na to příliš pragmatický vztah. Nasadil mi ale brouka do hlavy, to on mi vnukl nápad, že bych mohl trénovat. Za to jsem mu vděčný," uznal.

Nagelsmann následující roky sbíral zkušenosti především jako trenér mládežnických výběrů v Augsburgu a Mnichově 1860. Tuchel mezitím trénoval Mohuč a následně si jej vyhlédla Borussia Dortmund, se kterou vyhrál Německý pohár.

V roce 2016 se Nagelsmann ujal v osmadvaceti letech bundesligového Hoffenheimu a oba staří známí se potkali v zápasech coby soupeři. Tuchel neodešel ze vzájemných soubojů nikdy poražený. S Dortmundem proti Nagelsmannovu Hoffenheimu dvakrát vyhrál a jednou s ním remizoval.

"To nejsou moje souboje s Mourinhem, se Simeonem nebo Tuchelem. Fotbal je týmový sport a můj tým prostě hraje výjimečně dobře," nechtěl se pouštět Nagelsmann do měření s bývalým kolegou z jednoho týmu.

"Jsem za něj rád, že postoupili do semifinále. Určitě se jim muselo hodně ulevit. Spadl jim kámen ze srdce," poznamenal k tlaku, který v PSG je směrem k úspěchu v Lize mistrů. Na žádné srdečné slovní výměny se ale s Tuchelem nechystají. "Média by to viděla ráda, ale nic takového v opravdovém fotbale neexistuje," shrnul věcně Nagelsmann.

Stoupající tlak se snaží příliš neřešit ani jedna strana. Nicméně je zřejmé, že v semifinále hraném na jeden zápas na neutrální půdě v Lisabonu půjde o hodně.

"Každý rok tak deset až dvanáct týmů vážně pomýšlí na to, že vyhrají Ligu mistrů. A nezvládnou to. Z tohoto pohledu se nemůžeme cítit pod tlakem," nechce o nervozitě slyšet záložník PSG Ander Herrera.

Tuchel se zase před utkáním zaměřuje na úlohu své klíčové hvězdy Neymara. "Fotbal je týmový sport a Neymar nemůže vyhrát sám. To je nemožné. Povedlo se nám ale vytvořit unikátní atmosféru, klíčoví hráči chápou jeho roli a hrají pro něj. Díky této atmosféře jsme se dostali tam, kde jsme," analyzuje.

"Neymar je jiný lídr, než byste čekali. On tým vede svým sebevědomím, odhodláním, schopnostmi na hřišti. Vždycky chce vyhrát díky své hladovosti a bojovnosti. Je hrozně soutěživý, baví ho být na hřišti," obhajuje svou hvězdu před velkým zápasem.

Třináct let po společném působení u jednoho týmu teď stanou proti sobě v semifinále Ligy mistrů. Utkání Lipska s PSG můžete sledovat na Aktuálně.cz v on-line přenosu.