Raněný obr versus Solskjaerův zázrak. PSG hledá proti našlápnutému Manchesteru plán D

včera

Ještě před několika měsíci by tohle osmifinále fotbalové Ligy mistrů mělo jednoznačného favorita. Bez Neymara a Cavaniho ovšem v Paříži vyhlížejí souboj s Manchesterem s velkými obavami.

Bude to historicky první souboj těchto dvou klubů. Utkání slavných United s arabskými miliardami napumpovaným Paris Saint Germain, to je tahák osmifinálového programu Ligy mistrů, které se rozjíždí dnes večer.

Po prosincovém losu zavládla v Paříži spokojenost. Jenže od té doby se toho změnilo až moc.

V první řadě se PSG nepostaví rozkolísaný soupeř, oslabený spory v kabině i autoritářským vedením Josého Mourinha. Francouzského mistra přivítá na Old Trafford tým, který pod vedením nového manažera Ole Gunnara Solskjaera vyhrál posledních deset zápasů, přičemž body ztratil pouze po remíze s Burnley (2:2).

"Po osmifinálovém losu byl PSG jednoznačným favoritem. Nevím, jestli se na tomhle tvrzení něco změnilo, to zjistíme až v průběhu zápasu. My ale cítíme, že momentálně jsme schopni zdolat každého soupeře," troufá si pětačtyřicetiletý Nor, kterého si řada fanoušků pamatuje jako věčného supernáhradníka, jenž rozhodoval největší zápasy poté, co do nich naskakoval z lavičky Manchesteru.

Pro prošedivělého kouče je to trenérská premiéra v Lize mistrů jako hrom. "Výzva, ze které mám už teď mrazení po těle. Pohárová matematika je jasná - pokusíme se doma udělat takový výsledek, který nám dá šanci do odvety," říká Solskjaer.

Odhlédneme-li od impozantní formy Manchesteru, v Paříži se řeší druhé, možná ještě závažnější téma: PSG proti Manchesteru nesestaví svůj mimozemský útok, jelikož jak Neymara, tak i Cavaniho na trávník nepustí zranění.

"Nejsme zrovna v nejlepším rozpoložení. Potřebujeme najít řešení, jak Neymara s Cavanim nahradíme. V žádném případě ale neztrácíme sebevědomí, to by byla cesta do pekla," říká trenér francouzského týmu Thomas Tuchel.

Ten pevně doufá, že bude moci alespoň využít tvůrce hry Marka Verrattiho, jenž se o víkendu vrátil do sestavy po dvoutýdenní pauze způsobené zraněním lýtkového svalu a na hřišti vydržel skoro hodinu.

"Možná že nebudeme potřebovat plán B, jako spíš plán C nebo D," přiznává Tuchel. "Ale zůstáváme rozvážní. Zranění k fotbalu prostě patří," dodává smířeně.

Utkání vysílá televizní kanál O2 Sport, textovou reportáž můžete sledovat i na webu Aktuálně.cz.