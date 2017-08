Překážky slávistů: 40 stupňů a nepříjemná vlhkost. Chystáme se na to celý týden, říkají

před 44 minutami

Fotbalisté Slavie budou na Kypru zápolit nejen s místním APOELem, ale rovněž s náročnými klimatickými podmínkami. V den zápasu by teplota měla dosáhnout téměř ke 40 stupňům, ve městě uprostřed ostrova navíc panuje veliká vlhkost.

Nikósie - Fotbalisty Slavie přivítalo po příletu na Kypr před úterním úvodním duelem 4. předkola Ligy mistrů na půdě APOELu Nikósie obrovské vedro a vlhko. Pražané ale věří, že se s mimořádně náročnými klimatickými podmínkami vyrovnají. Už několik dnů se snaží předejít případným problémům tak, že zvýšili konzumaci minerálů a vody.

V den zápasu by v Nikósii měla teplota dosáhnout téměř ke 40 stupňům a ve městě uprostřed ostrova navíc panuje veliká vlhkost. Jedinou výhodou pro slávisty je, že se hraje až od 21:45 místního času.

"Sám jsem na to zvědavý. Ale vzhledem k tomu, že hrajeme až 21:45, sluníčko už pálit nebude. Údajně má být velká vlhkost, ale věřím, že na to jsme připraveni. Už teď mají hráči určitý režim a berou, co potřebují. Bylo by pozdě to začít dneska honit," řekl trenér Jaroslav Šilhavý.

"Chystáme se na to celý týden, dáváme do sebe hodně vody. Už jsme na to najeli celý týden, abychom si zvykli a nebyl to pro nás takový šok. Na Kypru je o deset stupňů víc, naštěstí byla vedra i v Čechách. Doufám, že se s tím všichni vypořádáme. Skládáme všechny síly, co máme a dáme do toho vše," doplnil záložník Tomáš Souček.

Výkop až krátce před desátou pro něj bude novinkou. "Zatím nejpozději jsem hrál od 20:45. Při zápase bude pořád těch 30 stupňů, takže myslím, že to ani nebude znát, že je tak pozdě večer," dodal Souček s úsměvem.

Slávisté budou na Kypru čelit i tradiční bouřlivé atmosféře. "Myslím, že zápasy před bouřlivější atmosférou jsou lepší, hráči dokážou podat lepší výkon. Bude to určitě nepříjemné, ale já věřím, že nás to požene dopředu. Uvidíme, jak na nás bude působit to vedro. Věřím, že se s tím popereme a že to zvládneme," podotkl obránce Michal Frydrych.

Slávisté si o miliony plynoucí z účasti v základní skupině zahrají ve zřejmě posledním rozděleném evropském městě. Přímo centrem Nikósie totiž prochází demarkační pásmo, které dělí ostrov na tureckou a řeckou část. "My řešíme hlavně klimatické podmínky, stadion, atmosféru. Kultura nás samozřejmě taky zajímá, ale tohle řešit nebudeme," prohlásil Šilhavý.