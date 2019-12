Stadion plný žlutých vos. Bude to překrásné, těší se Souček na atmosféru v Dortmundu

Záložník Tomáš Souček se před úterním zápasem fotbalové Ligy mistrů v Dortmundu těší na nejlepší atmosféru, jakou v kariéře zažije.

Věří, že vyhlášená kulisa na slavném Vestfálském stadionu nebude fotbalisty Slavie svazovat, ale spíš je vyhecuje. Doufá, že se Pražané v závěrečném utkání navzdory jistému poslednímu místu v tabulce rozloučí s prestižní soutěží důstojně a předvedou podobně sympatický výkon jako v předchozích duelech.

"Už když se vylosovala skupina, tak jsem se nejvíc těšil na tento zápas i díky fanouškům. Bude tu asi nejlepší atmosféra, co jsme všichni v kariéře zažili. Věřím, že místo rozklepání kolen nám všem naopak přibude motivace, že hrajeme pod takovým stadionem. Věřím, že nám to naopak spíše pomůže," řekl Souček na tiskové konferenci.

Vestfálský stadion, který nese jméno Signal Iduna Park, na něj udělal už při příjezdu velký dojem. Celá aréna včetně vnitřních prostor je v klubových barvách žluté a černé. "Působí to na mě hrozně hezky. Dortmund je tím známý, že to jsou žluté vosy. Hrozně se těším, až bude plný stadion, bude celý žlutý, to bude překrásné. Jejich fanoušci řvou celý zápas, ale nám také přijede velká podpora," uvedl reprezentační záložník.

Slávisté v předchozích pěti kolech skupiny získali jen dva body za remízy v Miláně s Interem a v Barceloně a skončí v tabulce poslední. "Mrzí nás, že nemáme tolik bodů a už nemůžeme postoupit. Zatím jsme udělali body jen venku, podle toho děláme také nějaké věci, abychom to dodrželi. Věřím, že to zvládneme i tentokrát. Přijeli jsme budovat jméno Slavie a samozřejmě chceme bodovat," řekl Souček.

"Když se vylosovala skupina, tak nás všichni brali jako velkého outsidera a počítali, kolik dostaneme branek. Vytvořili jsme si respekt, i sami trenéři, proti kterým jsme hráli, nás chválí. Slavii jsme v Lize mistrů udělali respekt v celé Evropě. Chceme na to navázat i v Dortmundu, aby nás soupeři brali tak, jak nás brali ve všech pěti zápasech skupiny. Věřím, že se na to připravíme stejně jako na domácí zápas, tentokrát ale s lepším výsledkem," připomněl Souček domácí porážku 0:2.