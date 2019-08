Těžký úkol. Čech poslal Slavii v Lize mistrů na Barcelonu, Dortmund a Inter Milán

před 40 minutami

Pražskou Slavii čeká v základní skupině Ligy mistrů FC Barcelona, Borussia Dortmund a Inter Milán. Všechny tři týmy tuto soutěž v minulosti už vyhrály. Rozhodl o tom čtvrteční los v Monaku.

Slávisté, kteří do hlavní části Ligy mistrl postoupili po dvanácti letech, byli zařazeni do čtvrtého koše. Osud pražského celku měl v rukou dlouholetý český reprezentant Petr Čech, který losoval zařazení týmů do jednotlivých skupin. Slavii vytáhl balónek s písmenem F.

Do vyřazovací fáze postoupí první dva celky z každé skupiny, týmy na třetích místech budou na jaře pokračovat v Evropské lize. Program základních skupin začne v úterý 17. září.

Slavia do hlavní fáze prestižní soutěže postoupila poté, co v závěrečném 4. předkole vyřadila Kluž po dvou výhrách 1:0. Červenobílí si zahrají skupinu elitní klubové soutěže podruhé v historii a poprvé po 12 letech. V roce 2007 skončili třetí.

Slávisté, kteří v uplynulé sezoně došli až do čtvrtfinále Evropské ligy, zůstali jediným českým celkem v evropských pohárech, zbylé týmy vypadly v kvalifikaci.

Outsider mezi šampiony

Český fotbal bude mít zastoupení v základní skupině Ligy mistrů podruhé za sebou, vloni hrála hlavní fázi Plzeň, která obsadila třetí místo. Pražané díky postupu do skupiny získají prémii v přepočtu 393 milionů korun.

Červenobílí toužili dostat soupeře z Anglie, ideálně obhájce trofeje Liverpool, který vede Jürgen Klopp, trenérský vzor kouče Pražanů Jindřicha Trpišovského. Přání se slávistům nesplnilo, Čech, který jednotlivé týmy přiřazoval do skupin, ale červenobílým přisoudil bývalého Kloppova zaměstnavatele a vítěze Ligy mistrů ze sezony 1996/97 Dortmund. Borussia je vyhlášená skvělými fanoušky, její stadion pojme přes 80 tisíc diváků.

Ještě zvučnějším jménem je Barcelona. Španělský šampion vyhrál Ligu mistrů celkem pětkrát, naposledy v roce 2015. Jeho největší hvězdou je argentinský útočník Lionel Messi, pětinásobný držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa.

Na triumf v nejprestižnější klubové soutěži už dosáhl i zbývající soupeř Inter Milán. Ovládl ji třikrát a naposledy před devíti lety.

Los základních skupin fotbalové Ligy mistrů:

Skupina A: Paris St. Germain, Real Madrid, Club Bruggy, Galatasaray Istanbul.

Skupina B: Bayern Mnichov, Tottenham, Olympiakos Pireus, Crvena zvezda Bělehrad.

Skupina C: Manchester City, Šachtar Doněck, Dinamo Záhřeb, Bergamo.

Skupina D: Juventus Turín, Atlético Madrid, Leverkusen, Lokomotiv Moskva.

Skupina E: Liverpool, Neapol, Salcburk, Genk.

Skupina F: FC Barcelona, Dortmund, Inter Milán, Slavia Praha.

Skupina G: Petrohrad, Benfica Lisabon, Lyon, Lipsko.

Skupina H: Chelsea, Ajax Amsterodam, Valencie, Lille.