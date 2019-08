Těžký úkol. Čech poslal Slavii v Lize mistrů na Barcelonu, Dortmund a Inter Milán

před 27 minutami

Pražskou Slavii čeká v základní skupině Ligy mistrů FC Barcelona, Borussia Dortmund a Inter Milán. Všechny tři týmy tuto soutěž v minulosti už vyhrály. Rozhodl o tom čtvrteční los v Monaku.

Slávisté, kteří do hlavní části Ligy mistrl postoupili po dvanácti letech, byli zařazeni do čtvrtého koše. Osud pražského celku měl v rukou dlouholetý český reprezentant Petr Čech, který losoval zařazení týmů do jednotlivých skupin. Slavii vytáhl balónek s písmenem F.

Do vyřazovací fáze postoupí první dva celky z každé skupiny, týmy na třetích místech budou na jaře pokračovat v Evropské lize. Program základních skupin začne v úterý 17. září.



Los základních skupin fotbalové Ligy mistrů:

Skupina A: Paris St. Germain, Real Madrid, Club Bruggy, Galatasaray Istanbul.

Skupina B: Bayern Mnichov, Tottenham, Olympiakos Pireus, Crvena zvezda Bělehrad.

Skupina C: Manchester City, Šachtar Doněck, Dinamo Záhřeb, Bergamo.

Skupina D: Juventus Turín, Atlético Madrid, Leverkusen, Lokomotiv Moskva.

Skupina E: Liverpool, Neapol, Salcburk, Genk.

Skupina F: FC Barcelona, Dortmund, Inter Milán, Slavia Praha.

Skupina G: Petrohrad, Benfica Lisabon, Lyon, Lipsko.

Skupina H: Chelsea, Ajax Amsterodam, Valencie, Lille.