Slavia sestavou APOEL asi nepřekvapí. Sešívaní ale mohou těžit z loňského obratu proti Tallinnu

před 5 minutami

Jaroslav Šilhavý během včerejší tiskové konference naznačil v konečném důsledku téměř celou základní sestavu. APOEL tedy asi příliš nepřekvapí. Sešívaní sice budou dotahovat dvoubrankové manko, ale podobný obrat se jim povedl minulou sezonu hned ve 2. předkole Evropské ligy proti Tallinnu. Tehdy těžili ze vstřelené branky v Estonsku. Dnes je čeká ještě o něco těžší úkol.

Praha - Fotbalovou Slavii čeká v domácí odvetě proti kyperském APOELu těžká šichta, neboť v Nikósii prohráli 0:2. Sešívaní si tak nesmí dovolit inkasovat, protože v takovém případě by museli předvést pořádnou ofenzivní smršť a vstřelit minimálně čtyři branky.

Ale pozor. Podobný obrat ve skóre se Slavii už povedl. V sezoně 2000/01 prohráli sešívaní úvodní duel 3. kola Poháru UEFA v chorvatském Osijeku 0:2. Jenže doma pak soupeři nasázeli pět branek a postoupili dále.

A na loňský dvojzápas s Tallinnem si asi ještě vzpomene každý fanoušek sešívaných. Slavia se vrátila z hlavního města Estonska s porážkou 1:3. V Edenu poté řídil postup Gino van Kessel.

Samozřejmě APOEL Nikósie je určitě kvalitnějším týmem než devítinásobný estonský mistr, ale tým okolo Milana Škody by si mohl i díky podobné zkušenosti zvýšit sebevědomí. Navíc dvojzápas s Tallinnem pamatuje i přes velkou fluktuaci hráčů v klubu třináct současných fotbalistů Slavie.

Oficiálním cílem Evropská liga…

Slavia už má sice jistotu základní skupiny Evropské ligy, ale třeba i příchod Miroslava Stocha a nekonečné hledání silového útočníka naznačuje, že vyřčené cíle, které se mezi veřejnost nedostanou, jsou přeci jen o patro výše v Lize mistrů.

V odvetě za vysněným cílem se bude muset Slavia nejspíše obejít bez klíčového stopera Simona Deliho, který se zranil v ligovém zápase proti Jihlavě. "U Simona živíme malou jiskřičku naděje, ale nevypadá to, že by měl nastoupit," poodhalil na včerejší tiskové konferenci kouč Slavie Jaroslav Šilhavý.

To znamená, že se vedle Jakuba Jugase postaví znovu Kamerunec Michael Ngadeu, který post středního obránce hraje v reprezentaci. Slavia přivedla během srpna krajního obránce Eduarda Sobola a křídelníka Miroslava Stocha. Na soupisku pro dvojzápas s APOELem mohli ale sešívaní dopsat pouze jednoho z nich.

Vyplatí se dopsání Stocha na úkor Sobola?

No a vzhledem k zdravotním potížím Jiřího Bílka budou mít slávisté pro domácí zápas s APOELem na lavičce do obrany pouze Dušana Šventa. Zatímco mezi ofenzivními hráči na Stochův post je po uzdravení Jana Sýkory, Dannyho a Ruslana Mingazova více než přetlak.

Po zranění Deliho se otevřela cesta do "pohárové" základní sestavy také pro Tomáše Součka, kterého by měli ve tříčlenné středové řadě doplnit ještě Josef Hušbauer a Ruslan Rotaň. Na post zkušeného Ukrajince mohl o víkendu proti Bohemians zatlačit třeba i Halil Altintop.

"Halil je zkušený fotbalista, hru vidí skvěle, ale nechte se překvapit," odpovídal Šilhavý na dotaz, zda by nebylo od věci, aby dostal bývalý turecký reprezentant šanci ve veledůležitém zápase. Ostatně taková příležitost by mohla Altintopa povzbudit do další práce.

Mešanovič vedle Škody od začátku? Určitě ne

Kouč Šilhavý také na tiskové konferenci vyloučil, že by poslal do zápasu jedenáctku se dvěma útočníky. "Může k tomu dojít v průběhu zápasu. Nemůžete proti takovému soupeři hru úplně otevřít a jen bezhlavě útočit."

Takže Milan Škoda má místo na hrotu útoku jisté a vzhledem k tomu, že kouč Šilhavý prozradil, že Danny nastoupí s pravděpodobností 99,9 %, tak zbývá obsadit poslední místo základní sestavy.

Na jedno místo v sestavě pět vlčáků

Zkušený Portugalec zvládne hrát bez problému na pravé i levé straně, takže se cesta do základní sestavy otevírá pro Miroslava Stocha, Jana Sýkoru, Jaromíra Zmrhala, Micka van Burena nebo Ruslana Mingazova. V Nikósii dostal přednost novic v týmu Stoch.

To znamená, že do odvety nastoupí podle všech indícií sestava v rozestavení 4-1-4-1. Laštůvka - Frydrych, Ngadeu, Jugas, Bořil - Souček - Danny, Hušbauer, Rotaň, Stoch - Škoda.

Zápas začíná v Edenu od 20:45, sledovat jej můžete na stanici O2TV Sport nebo v on-line psané reportáži deníku Aktuálně.cz (ZDE).