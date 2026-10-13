Slavia padla v Ázerbájdžánu. Má nelichotivý primát a natáhla hrůznou sérii

Fotbalisté Slavie v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0:2. Po bezbrankovém poločase otevřel skóre Kaheem Parris a v závěru zisk tří bodů pojistil Joy-Lance Mickels. Pražané nenaplnili roli favorita a jsou vůbec prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech s ázerbájdžánskými soupeři prohrál.
Slavia nedokázala ukončit dlouhé čekání na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů, které od roku 2007 trvá už 21 zápasů. V pohárech navíc úřadující český mistr nevyhrál posedmnácté za sebou. V dalším kole Pražané za týden 20. října nastoupí v Istanbulu proti Fenerbahce.
Hra měla svižné tempo, ale byla plná nepřesností a většinou nevedla do zakončení. Slávisté připravili první možnost Sadílkovi, který ale promáchl a míč vůbec netrefil. Při prvním zajímavém momentu měli hosté velké štěstí. Sabahu vyšla rychlá kombinace, na jejímž konci Parrisovu střelu tečoval Vlček k zadní tyči do vlastní sítě. Situaci pak přezkoumal videorozhodčí a kvůli těsnému ofsajdu gól neplatil.
Až v závěru prvního poločasu se hosté dostali do velkých šancí. Ayaosi pronikl do šestnáctky a naservíroval míč Chorému. Útočník zakončoval v pádu a jeho střelu zastavil hrudí stoper Solvet. V další akci pak Šturm udělal kličku i gólmanovi Pokatilovovi a přihrával Vlčkovi před prázdnou branku. Obránce ale trefil jen tyč, do které pak nepříjemně narazil a musel být ošetřen. I kdyby však míč do sítě dostal, ani tato trefa by kvůli ofsajdu neplatila. Sabah v prvním dějství kromě neuznaného gólu na branku ani jednou nevystřelil.
Ázerbájdžánský šampion v úvodním kole v Manchesteru podlehl United 0:4 a ani na Old Trafford mezi tyče nezamířil. Hned jeho první střela na branku v soutěži ale po přestávce skončila za zády Markoviče. Slávisté v útočné akci lehkovážně ztratili míč, domácí rychlou kombinací připravili pozici pro Parrise a jeho rána po zemi k tyči už platila. Útočník z Jamajky si připsal historicky první gól Sabahu v Lize mistrů.
Pražané doplatili na zahazování šancí. Po velkém závaru ve vápně hlavičkoval do odkryté branky Provod, za překonaného gólmana ale na čáře zaskočil Zedadka. Střela střídajícího Nowaka proletěla po zemi těsně vedle zadní tyče, hlavička Chorého našla jen náruč Pokatilova.
Ani závěr v obraně chybující slávisté nezvládli. Gólman Markovič zaváhal při výběhu skoro na půli hřiště, Mickels zdálky zamířil do opuštěné branky a Moses završil hořké zklamání českých šampionů, když se mu míč zamotal mezi nohama a tečoval ho do vlastní sítě.
Sabah tak oslavil první výhru v soutěži. Slavia proti soupeři s nejhorším klubovým koeficientem ze všech 36 účastníků ligové fáze cítila největší šanci na úspěch. Její čekání na výhru v Lize mistrů se však místo toho od 19. září 2007, kdy na Strahově porazila Steauu Bukurešť 2:1, prodloužilo již na 6964 dnů.
2. kolo fotbalové Ligy mistrů:
Sabah FK - Slavia Praha 2:0 (0:0)
Branky: 49. Parris, 88. Mickels. Rozhodčí: Gishamer - Riedel, Schreiner - Kijas (video, všichni Rak.). ŽK: Simič, Solvet, Zedadka - Ayaosi, Kubiak. Diváci: 29.670.
Sabah: Pokatilov - Zedadka, Solvet (73. Dašdamirov), McCarthy, Puchacz - Rachmonalijev, Lepinjica - Parris (73. Mbina), Du Queiroz (72. Nwachukwu), Simič (86. Chajbulajev) - Mickels. Trenér: Dambrauskas.
Slavia: Markovič - Holeš (62. Suleiman), Zima, N'Guessan (75. Kubiak), Vlček (73. Isife) - Moses, Sadílek (62. Nowak) - Ayaosi, Provod, Šturm - Chorý (73. Chytil). Trenér: Trpišovský.
ŽIVĚ „Má o dohodu větší zájem než Zelenskyj,“ řekl Trump o Putinovi
Ruský prezident Vladimir Putin má větší zájem dohodnout se než hlava ukrajinského státu Volodymyr Zelenskyj. V pondělí to prohlásil americký prezident Donald Trump, napsala v noci na dnešek agentura DPA. Trump také na otázku dodržování jím oznámeného energetického příměří řekl, že jeho porušování vidí na obou stranách. Ukrajina od února 2022 čelí ruské invazi.
ŽIVĚ Příští týden bude mít Praha koalici, vzkázal horký favorit na primátora
Lídr pražského STAN Petr Hlaváček chce příští týden představit podobu dojednávané pražské koalice a přistoupit k podrobnějším jednáním s vybranými partnery. Řekl to po úterním jednání týmů STAN a Pirátů. S Piráty v úterý podle něj probrali základní rámec případné spolupráce včetně představ o rozdělení gescí, zatím bez personálií.
Donbaská krvavá lázeň: Rusko ztratilo za jediný měsíc rekordní počet vojáků
Přes 50 tisíc mrtvých a zraněných. Takové ztráty podle zdrojů NATO eviduje ruská armáda za jediný měsíc. Z toho 28 tisíc představují vojáci, kteří zemřeli. Ukrajinské ztráty za stejné období přitom byly přibližně desetkrát nižší, okolo 5000. Celkové ztráty Ruska od února 2022 čítají skoro 1,6 milionu lidí. Moskva pokračuje v útocích, snaží se dobýt poslední ukrajinské pevnosti na Donbasu.
Papež Lev XIV. úspěšně podstoupil operaci v Římě. Lékaři mu odstranili plicní uzel
Operace papeže Lva XIV. v úterý odpoledne dopadla dobře, uvedl podle agentur DPA a AP v prohlášení Vatikán. Lékaři mu odstranili malý plicní uzel. Zotavovat se bude asi týden. Pro jednasedmdesátiletého papeže šlo o první větší zdravotní problém od nástupu do čela katolické církve loni v květnu.
Poslanci podpořili speciální daň pro rafinerie. Vláda chce kompenzovat dražší pohonné hmoty
Sněmovna v úterý v úvodním kole podpořila vládní návrh na zavedení mimořádné daně na rafinerie. Důvodem jejího zavedení je podle vlády nárůst marží rafinerií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Týkat se bude jen velkých korporací a v tuzemsku dopadne zřejmě jen na dva podniky, a to rafinerie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově.