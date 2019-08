Slavia je favoritem. Stanciu má plat jako celý můj tým dohromady, řekl trenér Kluže

před 54 minutami

Kouč fotbalistů Kluže Dan Petrescu považuje Slavii před úterním úvodním zápasem závěrečného 4. předkola Ligy mistrů za velkého favorita. Pražané podle něj disponují obrovským rozpočtem a jsou nejofenzivnějším týmem, s kterým se za 16 let trenérské kariéry utká.

"Slavia je velmi silná. Má mimořádný rozpočet, skvělé hráče. Získali ligový titul v České republice a jsou velkými favority tohoto dvojzápasu," řekl na tiskové konferenci v Kluži Petrescu.

Jeho svěřenci v předchozích třech předkolech přešli přes Astanu, Maccabi Tel Aviv a naposledy Celtic Glasgow. "My jsme museli odehrát už šest zápasů, zatímco oni prošli až přímo sem do play off. Minulou sezonu dali Chelsea u ní doma tři góly, to je úplně jiná úroveň. Je to nejofenzivnější tým, který jsem za 16 let trenérské kariéry studoval," podotkl bývalý hráč Chelsea.

Překvapilo ho, že rumunský záložník Slavie Nicolae Stanciu vidí šance obou týmů na postup jako vyrovnané. "To není fér říkat. Stanciu má plat jako celý můj tým dohromady. Řekneme si na rovinu pravdu - jsou velkým favoritem. Ale v Rumunsku, i když hrajete s Chelsea, stejně budou říkat, že jste favoritem. Nepřekvapuje mě to," uvedl Petrescu.

Jeho svěřenci rozehrají dvojzápas doma a odveta je na programu příští středu v Edenu. "Důležité je doma neprohrát. Když nedostaneme gól, bude to ideální, vítězství by bylo skvělé. Pokud nedáme gól, bude nemožné postoupit. Je strašně těžké Slavii zastavit, bude hrozně složité neinkasovat doma, natož venku. Po zápase se Celticem začal každý Kluži věřit, až dosud Danu Petrescuovi nikdo nevěřil. Kluci získali sebedůvěru," dodal jednapadesátiletý kouč.