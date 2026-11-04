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Sport
Přenos skončil

Slavia - Arsenal 1:2. Pražané se zmátořili, na body to ale nestačilo

Sport
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Sledovali jste online přenos z utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Slavií Praha a Arsenalem Londýn.

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Italy's PM Giorgia Meloni attends an end-of-year press conference in Rome
Italy's PM Giorgia Meloni attends an end-of-year press conference in Rome
Italy's PM Giorgia Meloni attends an end-of-year press conference in Rome

„Evropu odsoudíme k bezvýznamnosti.“ Meloniová se zostra přidala k Pavlově kritice

Giorgia Meloniová ostře kritizovala nekoordinovaný postup evropských zemí při jednáních o válce na Ukrajině. Šéfka italské vlády požaduje, aby státy EU určily jednoho zástupce, který bude mluvit za celou unii. Současný přístup, kdy se jednotlivé iniciativy a vyjednávací formáty překrývají, podle ní podkopává evropskou důvěryhodnost. Podobně se vyjádřil také český prezident Petr Pavel.

*PREMIUM-EXCLUSIVE* Meghan Markle’s father Thomas Markle Snr is pictured for the first time since he was accused of being a pedophile **WEB EMBARGO UNTIL October 31, 2026 UNTIL 8:30 PM EST**
*PREMIUM-EXCLUSIVE* Meghan Markle’s father Thomas Markle Snr is pictured for the first time since he was accused of being a pedophile **WEB EMBARGO UNTIL October 31, 2026 UNTIL 8:30 PM EST**
*PREMIUM-EXCLUSIVE* Meghan Markle’s father Thomas Markle Snr is pictured for the first time since he was accused of being a pedophile **WEB EMBARGO UNTIL October 31, 2026 UNTIL 8:30 PM EST**

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Federální agenti v pátek na Floridě zatkli Thomase Marklea, tchána prince Harryho, kvůli obviněním souvisejícím s držením dětské pornografie. Podle agentury Reuters to oznámila tamní prokuratura. Dvaaosmdesátiletý Markle je otcem Meghan Markleové, s níž se princ Harry oženil v roce 2018. Thomas Markle se svatby nezúčastnil, což vyvolalo spekulace médií o jejich vztahu.

K předběžnému uzavření zbývajících kapitol je nutný souhlas členských států Evropské unie. Černá Hora si klade za cíl stát se 28. členským státem Evropské unie v roce 2028. Ilustrační snímek.
K předběžnému uzavření zbývajících kapitol je nutný souhlas členských států Evropské unie. Černá Hora si klade za cíl stát se 28. členským státem Evropské unie v roce 2028. Ilustrační snímek.
K předběžnému uzavření zbývajících kapitol je nutný souhlas členských států Evropské unie. Černá Hora si klade za cíl stát se 28. členským státem Evropské unie v roce 2028. Ilustrační snímek.

Evropská unie se možná brzy rozroste. Balkánský stát se přiblížil členství

Černá Hora v pátek předběžně uzavřela další dvě kapitoly v přístupových jednáních s Evropskou unií. Kapitola 1 se týká volného pohybu zboží a kapitola 12 bezpečnosti potravin i veterinární a fytosanitární politiky. O skončení mezivládní konference informovala Rada EU, která zastupuje členské státy. Černá Hora se dostala daleko za půlku přístupových jednání, předběžně uzavřených má 23 z 33 kapitol.

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