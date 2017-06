Skvělý hráč a ještě lepší trenér. Zidane válí v Evropě i doma, stane se dnes Francouz nesmrtelným?

před 53 minutami

Jeden z nejlepších fotbalisté své doby Zinédine Zidane se z kolotoče světového fotbalu vytratil po finále mistrovství světa 2006. Na začátku současného desetiletí se ale vrátil do Realu Madrid, kde se z něj během loňské sezony stal hlavní trenér týmu okolo Cristiana Ronalda. Za necelé tři týdny pětačtyřicetiletý trenér ale už během roku a půl vyhrál téměř vše. K loňskému triumfu v Lize mistrů přidal i letošní titul ve španělské lize. A dnes může přidat i obhajobu vítězství v Champions League. A to se v historii této soutěže ještě žádnému týmu nepovedlo.

Praha/Cardiff - Madridský Real může zakončit už tak úspěšnou sezonu obhajobou vítězství v Lize mistrů. Týmu Zinédina Zidana bude stát v cestě Juventus Turín, který naopak čeká na výhru v nejprestižnější klubové soutěže v Evropě už dlouhých jednadvacet let.

Právě bývalý kapitán francouzské reprezentace Zidane přebral Real během minulé sezony od Rafaela Beníteze, který tlak ve velkoklubu absolutně nezvládl.

Zidane v těžké pozici dokázal tým okolo Cristiana Ronalda stmelit a Real se nakonec stal vítězem Ligy mistrů. V což v průběhu podzimu pod vedením Beníteze nevěřil asi ani největší optimista v řadách příznivců královského klubu.

O tom, že na lavičku Realu usedne bývalý vynikající fotbalista Zidane, rozhodly i největší hvězdy Madridu, které jednoduše nerespektovaly trenéra bez vynikající hráčské kariéry. "Odvedl úžasnou práci, je to gentleman a zůstal pokorný. Jsem za něj šťastný," oslavoval Ronaldo svého trenéra těsně po vítězství v loňském finále Ligy mistrů.

Úspěšný na všech frontách

Před Zidanem ale na začátku ročníku 2016/17 čekal další těžký úkol. Real totiž ve španělské lize naposledy zvítězil v sezoně 2011/12 a další neúspěch by protáhl období domácího "sucha" na pět let.

A u přerušení nelichotivé ligové série byl znovu Zidane. Navíc Real v letošní sezoně odvracel barcelonský pokus o třetí titul v řadě. Ligové drama se vyřešilo až v posledním kole, ve kterém Real vyhrál v Málaze a po pěti letech doslova urval domácí titul.



"Bylo to dlouhé čekání. Věděli jsme, že vyhrát ligu je obrovsky důležité - zvlášť pro Real, nejlepší klub na světě. Museli jsme sem titul vrátit," říkal Zidane se spokojeným úsměvem na tváři s odstupem času po vítězství v posledním kole. "Klíčem k titulu byla síla našeho mužstva. Všichni hráči byli skvělí a důležití," dodal.

Zidane má tedy za sebou teprve první kompletní sezonu v pozici hlavního trenéra. Předtím působil v Realu jako Ancelottiho asistent a také trénoval B-tým svého současného zaměstnavatele. Přesto jako první trenér v novodobé historii Ligy mistrů může dovést jeden tým k obhajobě milionářské soutěže.

Od představení současné Champions League v roce 1992 ještě nikdo triumf v soutěži neobhájil. V Poháru mistrů evropských zemí, který byl předchůdcem Ligy mistrů, naposledy dokázal zopakovat finálovou výhru AC Milán v letech 1989 a 1990.

Trenér Realu Zidane bere letošní finále ještě prestižněji, protože v Juventusu pět let působil. V roce 1998 musel ve finále Ligy mistrů strávit porážku 0:1 právě od madridského soupeře. "Bude to výjimečný zápas, na Juventus mám krásné vzpomínky. Myslím, že nejde říct, že oni lépe brání a my máme lepší útok. Mezi soupeři není velký rozdíl, proto jsou ve finále. Bude to 50 na 50," konstatoval francouzský kouč.

"Máme extra motivaci díky tomu, že můžeme jako první tým v historii vyhrát Ligu mistrů dvakrát za sebou. Pro mě jako kapitána by to byl splněný sen a skoro bych pak už mohl v poklidu zemřít," dodal na závěr stoper Realu Sergio Ramos.