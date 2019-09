Skvělá Slavia. Ze San Sira veze bod, o výhru nad Interem Milán přišla až v nastavení

Předseda Evropské rady Donald Tusk vyzval členské státy Evropské unie, aby podpořily zahájení přístupových rozhovorů se Severní Makedonií a Albánií. Podle agentur Reuters a AP to řekl po jednáních s nejvyššími představiteli obou zemí ve Skopji a Tiraně. "Přijetí Albánie a tohoto regionu do EU je v nejlepším zájmu celé Evropy. Protože Evropa nebude stabilní a bezpečná bez integrace celého Balkánu do EU. V sázce je naše společná budoucnost," zdůraznil Tusk. O tom, zda budou rozhovory zahájeny, by měla v říjnu rozhodnout Evropská rada.