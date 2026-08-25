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Sport

Senzace v Lize mistrů. Linec s Daňkem šokoval Celtic pěti góly, slaví i v Ázerbájdžánu

ČTK
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Fotbalisté Lince s přispěním Kryštofa Daňka po velkém obratu poprvé postoupili do Ligy mistrů. V odvetě závěrečného 4. předkola rozdrtili Celtic Glasgow 5:1 po prodloužení, přestože první duel prohráli 0:3. Premiéra mezi elitou čeká i ázerbájdžánský Sabah, který dnes taktéž po prodloužení zdolal Hapoel Beer Ševa 5:2, první utkání vyhrál izraelský soupeř 2:1.

UEFA Champions League 26 27 4th qualifying round 2ed leg match between teams of Sabah FK and Hapoel Beer Sheva
Fotbalisté Sabah FK slaví historický postup do Ligy mistrůFoto: Lukasz Germaniuk – ČTK / imago sportfotodienst / Lukasz Germaniuk
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Podruhé za sebou mezi nejlepší evropské týmy pronikl osmifinalista posledního ročníku Bodö/Glimt.

Celtic šel do odvety na hřišti LASK Linec se zdánlivě pohodovým náskokem. Navíc ho ještě zvýraznil ve 22. minutě McGregor. Zdálo se, že rakouský celek už je bez šance na postup, jenže Usor, Ljubičič a Adeniran v rozmezí 32. až 58. minuty otočili skóre na 3:1. S vypršením základní hrací doby poslal zápas do prodloužení krátce po příchodu na trávník Flecker.

V prodloužení přišel na hřiště Daněk, jenž se následně asistencí podílel na rozdílové trefě Adenirana. Český záložník pak vybojoval penaltu, jenže Adeniran hattrick nezkompletoval. Obhájce rakouského titulu to však mrzet nemuselo. Prvně se může těšit na hlavní fázi LM, kde se může utkat i s pražskou Slavií. Losování je na pořadu ve čtvrtek.

Hapoel v utkání hraném v Baku dvakrát vedl zásluhou Zlatanoviče a Mizrahiho. Za domácí odpověděli Nwachukwu a Rachmonalijev. Izraelský tým směřoval k historicky první účasti v ligové fázi "milionářské" soutěže, ve čtvrté minutě nastavení však poslal duel do prodloužení střídající Mutallimov.

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Ve 100. minutě uviděl druhou žlutou kartu hostující obránce Diop a Sabah vzápětí přesilovku zužitkoval díky dalšímu příchozímu hráči z lavičky Mbinovi. Tečku za postupem udělal Mickels. Následně byl ještě vyloučen záložník Hapoelu Peretz.

Beer Ševa tak ani na třetí pokus nezvládla závěrečný dvojzápas o postup do nejprestižnější evropské soutěže. Naopak Sabah se může těšit na setkání s elitou. Úřadující mistr Ázerbájdžánu se poprvé představí v hlavní fázi některého z pohárů.

Bodö/Glimt si do domácího utkání přivezlo výhru 3:1 z Nijmegenu. Nizozemský celek v odvetě už ve třetí minutě oslabil vyloučením Crettaz a norské mužstvo v nastavení úvodní půle definitivně stvrdilo postup dvěma brankami, o něž se postarali Björkan s Auklendem. Po změně stran si dal vlastní gól Fonville, domácí zvítězili 3:0.

Všechny dnešní poražené týmy přešly do Evropské ligy, kde se jistě představí Sparta. Losování proběhne v pátek.

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Odvetná utkání 4. předkola fotbalové Ligy mistrů:

Sabah (Ázerb.) - Hapoel Beer Ševa 5:2 po prodl. (3:2, 1:1)

Branky: 38. Nwachukwu, 74. Rachmonalijev, 90.+4 Mutallimov, 101. Mbina, 115. Mickels - 10. Zlatanovič, 61. Mizrahi. ČK: 100. Diop, 116. Peretz (oba Hapoel). První zápas: 1:2, postoupil Sabah.

Bodö/Glimt - Nijmegen 3:0 (2:0)

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Branky: 45.+2 Björkan, 45.+6 Auklend, 73. vlastní Fonville. ČK: 3. Crettaz (Nijmegen). První zápas: 3:1, postoupilo Bodö/Glimt.

LASK Linec - Celtic Glasgow 5:1 po prodl. (4:1, 1:1)

Branky: 58. a 109. Adeniran, 32. Usor, 48. Ljubičič, 90.+1 Flecker - 22. McGregor. První zápas: 0:3, postoupil Linec.

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