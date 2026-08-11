Sen o Lize mistrů zhasl rychle. Sparta v Lyonu neměla šanci, oslabil ji Ševínský

Fotbalisté Sparty prohráli v odvetném utkání 3. předkola Ligy mistrův Lyonu 0:3 a hlavní část lukrativní soutěže si nezahrají. Pražané nevyužili domácí výhru 2:1 z prvního utkání, v odvetě hráli od 34. minuty bez vyloučeného Adama Ševínského.
V prvním poločase otevřel skóre Ernest Nuamah, po přestávce se trefili Ainsley Maitland-Niles a Tyler Morton. Lyonu i nadále chyběl zraněný český reprezentant Pavel Šulc.
Zatímco postupující Olympique si zahraje o postup do hlavní fáze Ligy mistrů s Fenerbahce Istanbul, vyřazení svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho se přesunou rovnou do ligové fáze Evropské ligy. Sparta v Lyonu prohrála všechna čtyři pohárová utkání, v roce 2004 v Lize mistrů vysoko 0:5. Letenští ve Francii v devíti pohárových zápasech dokázali zvítězit jen jednou.
Priske se po nezdařilém víkendovém experimentu a porážce 0:2 v Mladé Boleslavi vrátil k optimální sestavě. Na trávník stadionu Groupama vyslal stejnou jedenáctku, která před týdnem na Letné zahajovala první vzájemný duel. Jeho protějšek Paulo Fonseca vyměnil tři hráče, do základu se posunuli Fofana, Nuamah a Niakhaté.
Domácí začali náporem a hned z prvního rohového kopu zahrozili. Olympique sázel hlavně na rychlost, při kombinaci na něm byla stále patrná nerozehranost. Když už se zdálo, že Sparta úvodní tlak ustojí, srazila ji chyba v rozehrávce. Míč zachytil Tolisso a prudce vystřelil. Surovčík vyrazil jen před sebe a Nuamah z dorážky poslal míč přesně k tyči. Ghanský útočník srovnal skóre dvojzápasu a o chvíli později měl velkou šanci také Tolisso.
Také Pražané zaútočili. Mercado připravil jejich první velkou příležitost Karabcovi, ale hráč, který v minulé sezoně v Lyonu hostoval, hlavičkoval nad branku. Surovčík pak hosty podržel při ostré ráně Fofany.
Ve 34. minutě se Pražanům zápas ještě víc zkomplikoval. Sörensen zahrál míč dozadu na svého kolegu ze stoperské dvojice a Ševínský v nouzi stáhl za rameno Opendu, který mohl postupovat sám na brankáře. Polský sudí Marciniak, který před čtyřmi lety pískal finále mistrovství světa a dvakrát byl vyhlášen nejlepším rozhodčím světa, bez váhání vytáhl červenou kartu a Spartu čekalo dlouhé oslabení.
Po přestávce Olympique těžil z početní výhody, Morton trefil břevno. Po dokonalém vyšachování obrany už ale neobsazený Maitland-Niles snadno zasunul míč do opuštěné branky. Bývalý obránce Arsenalu tak převážil postupové váhy na stranu Lyonu. Výhru ještě třetí trefou pojistil jiný Angličan Morton. Pár šancí ještě Surovčík pochytal a Sparta prohrála v Lyonu stejným výsledkem jako naposledy před pěti lety v Evropské lize.
Soutěžní debut za Spartu si odbyl střídající maďarský obránce Vitályos.
Odvetné utkání 3. předkola fotbalové Ligy mistrů:
Olympique Lyon - Sparta Praha 3:0 (1:0)
Branky: 20. Nuamah, 66. Maitland-Niles, 72. Morton. Rozhodčí: Marciniak - Listkiewicz, Kupsik - Lasyk (video, všichni Pol.). ŽK: Maitland-Niles - Ryneš. ČK: 34. Ševínský (Sparta). První zápas 1:2, postoupil Lyon.
Lyon: Greif - Maitland-Niles (76. Mata), Kluivert, Niakhaté, Abner (85. Ouédraogo) - Morton, Tessmann, Tolisso (88. Nartey) - Nuamah (76. Boudache), Fofana (85. Duranville) - Openda. Trenér: Fonseca.
Sparta: Surovčík - Suchomel, Ševínský, Sörensen, Ryneš - Macek (63. Eneme), Irving (37. Zelený) - Mercado (73. Vitályos), Karabec (73. Sochůrek), Alcócer - Brunes (63. Singhateh). Trenér: Priske.
Češi své psy milují, prevenci obezity ale podceňují. Stačí přitom 3 jednoduché kroky
40–60 % psů trpí nadváhou. Jak předcházet zdravotním komplikacím radí odborníci za Ontario.
Přenos skončil Lyon - Sparta 3:0. Pražané neměli ve Francii šanci, v Lize mistrů končí
Sledovali jste online přenos z odvetného utkání třetího předkola fotbalové Ligy mistrů mezi Olympiquem Lyon a Spartou Praha.
Mučení a špatné zacházení. Rusko stále drží v zajetí tisíce ukrajinských civilistů
Více než 16 tisíc civilistů, které Rusko zadrželo od začátku války proti Ukrajině, je podle odhadů OSN stále zbaveno svých svobod: mnozí z nich jsou zadržováni v izolaci či z důvodů, které odporují mezinárodnímu právu. Na pondělním neformálním zasedání Rady bezpečnosti OSN to uvedla asistentka generálního tajemníka OSN pro lidská práva Claudia Fuentesová Julioová.
ŽIVĚ Teherán zveřejnil video s Modžtabou Chameneím, není ale jasné, kdy bylo pořízeno
Íránská tisková agentura Mehr o víkendu zveřejnila videozáznam s nejvyšším íránským vůdcem Modžtabou Chameneím, který se od nástupu do úřadu letos v březnu neobjevil na veřejnosti. Informoval o tom v neděli deník Gulf News, vycházející ve Spojených arabských emirátech. Mehr nicméně neuvedla, kdy a kde byl videozáznam pořízen.
Plzeň zná soupeře pro závěrečné předkolo Evropské ligy. Pojede do Srbska
Soupeřem fotbalistů Viktorie Plzeň ve 4. předkole Evropské ligy bude Crvena zvezda Bělehrad. Srbský tým vypadl ve 3. předkole Ligy mistrů, v němž prohrál oba zápasy s izraelským klubem Hapoel Beer Ševa. V dnešní odvetě na domácím trávníku podlehl 0:2.