Ajax i přes Jarošovu chybu získal v Karabachu první body

Aktualizováno před 1 hodinou
Brankář české reprezentace Vítězslav Jaroš pomohl v 6. kole základní fáze Ligy mistrů fotbalistům Ajaxu Amsterodam k prvnímu bodovému zisku při výhře 4:2 na půdě Karabachu. Gólman se dvěma starty za národní tým odchytal celý zápas. Villarreal podlehl Kodani 2:3, dalších sedm zápasů se hraje od 21:00.
Radost hráčů Ajax Amsterdam
Radost hráčů Ajax Amsterdam | Foto: Reuters

Slavný nizozemský celek jako jediný prohrál všech pět úvodních zápasů ligové fáze. V Ázerbájdžánu na začátku obou poločasů inkasoval.

První branka padla po Jarošově chybě. Brankář Ajaxu neodhadl centrovaný míč, k němuž se dostal Durán a českého brankáře přeloboval.

Hosté ještě do přestávky vyrovnali, hned po ní Jaroše překonal obránce Silva. Ajax předvedl drtivý závěr, díky třem gólům skóre otočil a poprvé zabodoval. Karabach vstoupil do soutěže dvěma výhrami, z posledních čtyř kol však vytěžil už jen bod.

Fotbalová Liga mistrů, 6. kolo:

Karabach - Ajax Amsterodam 2:4 (1:1)

Branky: 10. Durán, 47. Silva - 79. a 90. Glukh, 39. Dolberg, 83. Gaaei. Rozhodčí: Obrenovič (Slovin.).

Villarreal - FC Kodaň 2:3 (0:1)

Branky: 46. Comesaňa, 56. Oluwaseyi - 2. Elyounoussi, 48. Ášúrí, 90. Cornelius. Rozhodčí: Kružliak (SR).

21:00 Bilbao - Paris St. Germain, Benfica Lisabon - Neapol, FC Bruggy - Arsenal, Borussia Dortmund - Bodö/Glimt, Juventus Turín - Pafos, Leverkusen - Newcastle, Real Madrid - Manchester City.

 
