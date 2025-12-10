Ajax i přes Jarošovu chybu získal v Karabachu první body

Slavný nizozemský celek jako jediný prohrál všech pět úvodních zápasů ligové fáze. V Ázerbájdžánu na začátku obou poločasů inkasoval.
První branka padla po Jarošově chybě. Brankář Ajaxu neodhadl centrovaný míč, k němuž se dostal Durán a českého brankáře přeloboval.
Hosté ještě do přestávky vyrovnali, hned po ní Jaroše překonal obránce Silva. Ajax předvedl drtivý závěr, díky třem gólům skóre otočil a poprvé zabodoval. Karabach vstoupil do soutěže dvěma výhrami, z posledních čtyř kol však vytěžil už jen bod.
Fotbalová Liga mistrů, 6. kolo:
Karabach - Ajax Amsterodam 2:4 (1:1)
Branky: 10. Durán, 47. Silva - 79. a 90. Glukh, 39. Dolberg, 83. Gaaei. Rozhodčí: Obrenovič (Slovin.).
Villarreal - FC Kodaň 2:3 (0:1)
Branky: 46. Comesaňa, 56. Oluwaseyi - 2. Elyounoussi, 48. Ášúrí, 90. Cornelius. Rozhodčí: Kružliak (SR).
21:00 Bilbao - Paris St. Germain, Benfica Lisabon - Neapol, FC Bruggy - Arsenal, Borussia Dortmund - Bodö/Glimt, Juventus Turín - Pafos, Leverkusen - Newcastle, Real Madrid - Manchester City.