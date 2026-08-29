Rozpis Ligy mistrů: Slavia už ví, kdy v Edenu přivítá velkokluby

Fotbalisté Slavie vstoupí do hlavní fáze Ligy mistrů ve čtvrtek 10. září domácím zápasem proti Lens. V posledním osmém kole základní části, která se bude třetím rokem hrát jako jedna liga, úřadující český šampion přivítá 27. ledna Aston Villu. Nejatraktivnější utkání v Mnichově proti Bayernu absolvují Pražané 8. prosince. UEFA dnes o termínovém kalendáři zápasů informovala v tiskové zprávě.
Hned při prvním venkovním utkání v druhém kole čeká Slavii nejdelší možný výjezd, 13. října v Baku nastoupí proti nováčkovi Sabahu z Ázerbájdžánu. Jen o týden později pocestuje tým z Edenu znovu na stadion soupeře, v Istanbulu se utká s Fenerbahce.
Stejně jako při minulé účasti v hlavní fázi soutěže před rokem Slavia ve čtvrtém kole na začátku listopadu přivítá Arsenal, finalistu uplynulého ročníku. Následně podobně jako vloni bude v Edenu hostit španělského soupeře - tentokrát Villarreal.
V Mnichově se svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského představí v posledním duelu před Vánoci, závěrečná dvě kola odehrají tradičně po Novém roce. Nejprve 19. ledna nastoupí v Portu a základní fázi uzavřou soubojem proti vítězi Evropské ligy Aston Ville.
Hlavní část Ligy mistrů se potřetí bude hrát ligovým systémem. Všech 36 účastníků vytvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovací fáze, z toho osm přímo do osmifinále.
Slavia se představí v hlavní části Ligy mistrů podruhé za sebou a celkově počtvrté. Stejně jako vloni měla coby český šampion jistou účast v základní fázi a nemusela absolvovat kvalifikaci.
Před rokem ani jednou nevyhrála a s bilancí tří remíz a pěti porážek obsadila 34. místo. Na vítězství v hlavní fázi čeká od premiérové účasti na podzim 2007 už 19 utkání.
Program Slavie v Lize mistrů:
1. kolo - 10. září: 21:00 Slavia Praha - Lens,
2. kolo - 13. října: 18:45 Sabah - Slavia Praha,
3. kolo - 20. října: 18:45 Fenerbahce Istanbul - Slavia Praha,
4. kolo - 4. listopadu: 21:00 Slavia Praha - Arsenal,
5. kolo - 25. listopadu: 18:45 Slavia Praha - Villarreal,
6. kolo - 8. prosince: 21:00 Bayern Mnichov - Slavia Praha,
7. kolo - 19. ledna: 21:00 FC Porto - Slavia Praha,
8. kolo - 27. ledna: 21:00 Slavia Praha - Aston Villa.
Motoristé nasadí do voleb půlku poslanců i s Macinkou. Nové posty chtějí i lidé z ANO
Skoro půlka poslaneckého klubu Motoristů kandiduje v letošních komunálních volbách. Šéf strany Petr Macinka se ale brání slovům o tom, že by partaj neměla dost kandidátů. Nejsou to totiž jen Motoristé, kteří nasazují osvědčené tváře na komunální úrovni. I další sněmovní strany nasadily přes polovinu svých poslanců. Jenže zatímco Motoristů je ve sněmovně 13, takové hnutí ANO má 80 poslanců.
ŽIVĚ Tottenham - Newcastle 0:0. Skvělý Horníček drží hostům čisté konto
Sledujte online přenos z utkání druhého kola anglické fotbalové Premier League mezi Tottenhamem Hotspur a Newcastlem United s českými brankáři v akci.
Merz obviní Rusko z pokusu o útok v Německu. Chystá „tvrdé opatření“
Německý kancléř Friedrich Merz se chystá obvinit Rusko z pokusu o dronový útok na lipské letiště a oznámit rozsáhlé nové sankce na ruské subjekty souběžně s novými sankcemi EU. Píše o tom bruselský server Politico.
Sportovní tragédie na Vueltě. Fenomenální Pogačar musel odstoupit, i když jasně vedl
Pro hvězdného slovinského cyklistu Tadeje Pogačara skončila Vuelta po pádu v 8. etapě.
Německý viceadmirál varoval Evropu. Ruské námořnictvo je stále agresivnější, tvrdí
Ruské námořnictvo podle německého viceadmirála Jana Christiana Kaacka vystupuje v Baltském moři stále agresivněji a hrozba, kterou představuje Rusko, je kvůli tomu neustále vysoká. „Sleduje základny a vojenské jednotky, snaží se zastrašovat, podniká sabotáže, využívá drony a opírá se o takzvanou stínovou flotilu,“ uvedl ve čtvrtečním vystoupení v Berlíně.