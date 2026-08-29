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Sport

Rozpis Ligy mistrů: Slavia už ví, kdy v Edenu přivítá velkokluby

ČTK
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Fotbalisté Slavie vstoupí do hlavní fáze Ligy mistrů ve čtvrtek 10. září domácím zápasem proti Lens. V posledním osmém kole základní části, která se bude třetím rokem hrát jako jedna liga, úřadující český šampion přivítá 27. ledna Aston Villu. Nejatraktivnější utkání v Mnichově proti Bayernu absolvují Pražané 8. prosince. UEFA dnes o termínovém kalendáři zápasů informovala v tiskové zprávě.

fotbal, Fortuna:Liga 2022/2023, Slavia - Plzeň, fanoušci Slavie
fotbal, Fortuna:Liga 2022/2023, Slavia - Plzeň, fanoušci SlavieFoto: Milan Kammermayer
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Hned při prvním venkovním utkání v druhém kole čeká Slavii nejdelší možný výjezd, 13. října v Baku nastoupí proti nováčkovi Sabahu z Ázerbájdžánu. Jen o týden později pocestuje tým z Edenu znovu na stadion soupeře, v Istanbulu se utká s Fenerbahce.

Stejně jako při minulé účasti v hlavní fázi soutěže před rokem Slavia ve čtvrtém kole na začátku listopadu přivítá Arsenal, finalistu uplynulého ročníku. Následně podobně jako vloni bude v Edenu hostit španělského soupeře - tentokrát Villarreal.

V Mnichově se svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského představí v posledním duelu před Vánoci, závěrečná dvě kola odehrají tradičně po Novém roce. Nejprve 19. ledna nastoupí v Portu a základní fázi uzavřou soubojem proti vítězi Evropské ligy Aston Ville.

Hlavní část Ligy mistrů se potřetí bude hrát ligovým systémem. Všech 36 účastníků vytvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovací fáze, z toho osm přímo do osmifinále.

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Slavia se představí v hlavní části Ligy mistrů podruhé za sebou a celkově počtvrté. Stejně jako vloni měla coby český šampion jistou účast v základní fázi a nemusela absolvovat kvalifikaci.

Před rokem ani jednou nevyhrála a s bilancí tří remíz a pěti porážek obsadila 34. místo. Na vítězství v hlavní fázi čeká od premiérové účasti na podzim 2007 už 19 utkání.

Program Slavie v Lize mistrů:

1. kolo - 10. září: 21:00 Slavia Praha - Lens,

2. kolo - 13. října: 18:45 Sabah - Slavia Praha,

3. kolo - 20. října: 18:45 Fenerbahce Istanbul - Slavia Praha,

4. kolo - 4. listopadu: 21:00 Slavia Praha - Arsenal,

5. kolo - 25. listopadu: 18:45 Slavia Praha - Villarreal,

6. kolo - 8. prosince: 21:00 Bayern Mnichov - Slavia Praha,

7. kolo - 19. ledna: 21:00 FC Porto - Slavia Praha,

8. kolo - 27. ledna: 21:00 Slavia Praha - Aston Villa.

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