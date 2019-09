Slavia začíná proti Interu. Program, výsledky a tabulky fotbalové Ligy mistrů

Ruští fotbaloví reprezentanti Alexandr Kokorin a Pavel Mamajev dnes byli na podmínku propuštěni z vězení, kde si odpykávali trest za loňské napadení několika lidí v centru Moskvy. Soud jim podmínku schválil už 6. září a státní zastupitelství se proti ní v desetidenní lhůtě neodvolalo.

Útočník Petrohradu Kokorin a záložník Krasnodaru Mamajev byli zatčeni vloni v říjnu a v květnu je soud poslal do vězení za to, že spolu s dalšími útočníky na ulici zbili a zkopali muže. Další lidi pak napadli v kavárně poté, co je napomínali kvůli hluku. Podle svědků byli oba ruští hráči při incidentu pod vlivem alkoholu a zřejmě i drog.

Kokorin dostal trest odnětí svobody na 18 měsíců, Mamajev o měsíc kratší, hrozilo jim přitom až sedm let. Oběma se do odpykané doby započítal i pobyt ve vazbě.