Plzeň v Lize mistrů po hororovém poločase končí, Olympiakos ji smetl čtyřmi góly

před 2 hodinami

Fotbalisté Plzně v bojích o Ligu mistrů vypadli už ve druhém předkole. Svěřenci Pavla Vrby v odvetě na stadionu Olympiakosu Pireus utrpěli debakl 0:4 a po úvodní remíze 0:0 postoupil řecký favorit. Viktorii nyní čeká třetí předkolo Evropské ligy s Antverpami, už příští čtvrtek se bude hrát v Belgii.

"Olympiakos byl výrazně lepší než my a zaslouženě postoupil dál. My jsme v tom zápase od začátku tahali za kratší konec. Příští týden hrajeme s Antverpami a budeme se snažit vybojovat postup aspoň v Evropské lize," řekl Vrba na tiskové konferenci.

Do základní sestavy vybral na levý kraj obrany opět Hlouška místo Limberského. Ten první zápas nemohl hrát kvůli disciplinárnímu trestu a tentokrát začal na lavičce. Pozici ofenzivního záložníka zaujala další letní posila Mihálik, který zastoupil zraněného Čermáka.

Olympiakos v bouřlivé atmosféře začal očekávaným náporem a už ve druhé minutě málem otevřel skóre, ale míč se z rohu odrazil od Guilhermeho jen do tyče. Domácí sevřeli Plzeň v pokutovém území a Hruška vyrazil Guerrerovu hlavičku i Podenceovu ránu z úhlu.

Hosté přežili úvodní tlak a začali se víc dostávat do hry. Ve 24. minutě se v první větší šanci ocitl Hrošovský, ale jeho tečovaná střela skončila vedle. Krátce před pauzou aktivní Podence zamířil do boční sítě a Masurasův pokus zlikvidoval Hruška.

"Už ten začátek utkání byl z naší strany hodně bojácný. Naopak Olympiakos byl hodně nabuzený, hned ze začátku standardní situace, po obrovském tlaku soupeře po první minutě tyčka. Vývoj do 20. minuty byl jednostranný, pak jsme se trochu oklepali a měli tam jednu brejkovou situaci, ale byl z toho jenom roh," konstatoval Vrba.

Řecký tým začal lépe i druhý poločas. Masurasovu střelu Hruška ještě vyrazil na roh, ale z něho Valbuena v 51. minutě našel nepokrytého Guilhermeho, který otevřel skóre umístěnou hlavičkou.

O chvíli později po Guerrerově přihrávce vypálil těsně vedle Masuras. V 69. minutě už Olympiakos přidal pojistku. Guerrero si pohrál s Pernicou a přízemní ranou překonal nejistého Hrušku. Už za čtyři minuty zvýšil vlastním gólem stoper Brabec, od něhož se míč po rohu nešťastně odrazil do branky.

Viktoria v 82. minutě opět inkasovala z rohového kopu. Masurasovu pohotovou střelu vyrazil Hruška jen před sebe a volný Semedo měl dost času i prostoru na snadnou dorážku.

"Pro nás je nejhorší, že ze čtyř gólů dali tři ze standardních situací, na které jsme se připravovali. Během celého utkání jsme v těch osobních soubojích tahali za kratší konec a to byl obrovský rozdíl, s jakým důrazem k tomu přistupovali. I kvalita byla na jejich straně," prohlásil Vrba.

"Když tři branky dostaneme z rohů, je to hodně špatné. My všechno věděli, že to dohrávají úplně do konce. Důkazem toho byl poslední gól, kdy to Alda (Aleš Hruška) vyrazil a hráč to dával do prázdné branky. Šli za tím hladově," doplnil stoper Luděk Pernica.

Odvetný zápas 2. předkola fotbalové Ligy mistrů:

Olympiakos Pireus - Viktoria Plzeň 4:0 (0:0)

Branky: 51. Guilherme, 69. Guerrero, 73. vlastní Brabec, 82. Semedo. Rozhodčí: Martínez - Barbero Sevilla, Noval Font (všichni Šp.). ŽK: Tsimikas - Brabec, Chorý. Diváci: 32.050. První zápas: 0:0, postoupil Olympiakos.

Olympiakos: Sá - Elabdellaoui, Semedo, Meriah, Tsimikas - Guilherme, Buchalakis - Podence (85. Randelovič), Valbuena (66. Camara), Masuras - Guerrero (80. El Arábí.). Trenér: Martins.

Plzeň: Hruška - Řezník, Pernica, Brabec, Hloušek - Hrošovský, Kalvach (79. Janošek) - Kayamba (55. Kovařík), Mihálik (74. Chorý), Kopic - Krmenčík. Trenér: Vrba.

Další odvetná utkání 2. předkola fotbalové Ligy mistrů:

Mistrovská část:

Nömme Kalju (Est.) - Celtic Glasgow 0:2 (0:1), první zápas: 0:5, postoupil Celtic; APOEL Nikósie - Sutjeska Nikšič (Č. Hora) 3:0 (2:0), první zápas: 1:0, postoupil APOEL; Maccabi Tel Aviv - Kluž 2:2 (1:2), první zápas: 0:1, postoupila Kluž; Dinamo Záhřeb - Saburtalo Tbilisi 3:0 (0:0), první zápas: 2:0, postoupilo Dinamo, Valletta - Ferencváros Budapešť 1:1 (1:0), první zápas: 1:3, postoupil Ferencváros.