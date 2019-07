Potupa evropské historie. Slováci se smějí Slovanu, jehož ztrapnili neznámí Balkánci

před 9 minutami

Školácký, hanebný, bezduchý. Nevybíravá adjektiva se valí na Slovan Bratislava poté, co slovenský šampion vypadl v prvním kole Ligy mistrů s týmem Sutjeska Nikšić.

Víte, jaký je rozdíl mezi zmrzlinou a Slovanem Bratislava? Zmrzlina vydrží v poháru déle. Slovenský mistr se po blamáži s černohorským týmem stal obětí jízlivých vtipů a posměšků.

"Opět jsme pro smích celému Slovensku. Celý rok se nám budou posmívat," lamentoval na facebooku Slovanu brankář Dominik Greif.

Domácí zápas se Sutjeskou Nikšić měl být hrdým symbolem evropského návratu na Tehelné pole, zbrusu nového stadionu, na který se belasí v březnu vrátili po deseti letech exilu na Pasienkách.

Jenže černohorský outsider slovenského mistra zaskočil a z Bratislavy si odvezl remízu 1:1. Stejným výsledkem pak skončila odveta v Nikšići a zase Slovan inkasoval v posledních vteřinách zápasu. Tentokrát se ve třetí minutě prosadil z dorážky po rohu Šofranac.

Epochální ostudu Slovan dokonal v následném penaltovém rozstřelu. Hosté neproměnili hned tři pokusy z pěti, poslední z nich zahodil nejlepší střelec minulého ligového ročníku Andraž Šporar.

Krátce po zápase se v Nikšići rozječely majáky na sanitních vozech. Na oslavu. Sutjeska totiž v Evropských pohárech ještě nikdy nikoho nevyřadila, jde o provinční klub s rozpočtem kolem třiadvaceti milionů korun. Jen pro srovnání: s takovými penězi by v Česku hrála důstojnou roli ve třetí nejvyšší soutěži.

Před losem předkola Ligy mistrů znal černohorský Nikšić možná jen ten, kdo jezdí poblíž na dovolenou. Šedesátitisícové město je známé produkcí obstojného piva, fotbalem ale určitě ne.

"Těžko se mi hledají slova. Nechci vybouchnout, protože bych řekl něco, co by mě potom mrzelo. Kdybych ventiloval to, co si myslím, bylo by to hodně špatné. Můžu používat jenom klišé," dodal nasupený Greif.