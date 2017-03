Posmíval se Sánchez trápení Arsenalu? Čech se ho zastal

před 12 minutami

Londýn - Fotbalový brankář Petr Čech se postavil za spoluhráče z Arsenalu Alexise Sáncheze, který byl pod palbou kritiky za to, že se při debaklu 1:5 s Bayernem Mnichov v Lize mistrů usmíval na lavičce. Podle českého gólmana byl chilský útočník stejně zklamaný jako ostatní hráči a kritika není spravedlivá.

Televizní kamery minulý týden zachytily Sáncheze, jak se v závěru duelu s Bayernem na lavičce usmívá chvíli poté, co v 73. minutě vystřídal a tým inkasoval další tři branky. Média to dala do souvislosti s jeho nespokojeností se současnou situací klubu a se spekulacemi ohledně budoucnosti trenéra Arséna Wengera.

Čech však v inkriminovaném okamžiku seděl hned vedle Sáncheze a s kritikou nesouhlasí. "Je to smutné a velmi neuctivé k hráči. Bohužel si každý obrázek můžete interpretovat, jak chcete," citovala Čecha agentura Reuters. "My hráči ale víme, co přesně říkal a jak byl zklamaný stejně jako kdokoli jiný," dodal.

Arsenal prohrál pět z posledních osmi zápasů a podle Čecha je z toho třeba vinit nejen trenéra Wengera, ale i hráče. "Všichni se dělíme o zodpovědnost za pozici, ve které se nyní nacházíme. A všichni musíme makat, abychom se z toho dostali. My hráči se musíme soustředit na výkon a věřit, že trenér dělá to samé. Musíme být připraveni jako tým a hrát nejlépe, jak umíme," prohlásil nejzkušenější hráč Arsenalu.

