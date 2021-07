Pořádný kotoul si šetřím až na postup do Ligy mistrů, prohlásil Vrba

Tradičním, i když ne dokonalým kotoulem oslavil trenér Pavel Vrba postup fotbalistů Sparty přes Rapid Vídeň do 3. předkola Ligy mistrů. Pořádný kotrmelec si schovává až na dosažení základní skupiny milionářské soutěže. V další fázi Letenští vyzvou Monako.

Pražané úvodní duel v rakouské metropoli minulý týden prohráli 1:2. V domácí odvetě ale díky brankám Davida Moberga Karlssona z penalty a Jakuba Peška zvítězili 2:0 a probojovali se dál. Vrba se po utkání se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým vydal ke "kotli", načež předvedl kotoul.

"Mám rád, když je sportovní úspěch a můžu ukázat, že i v mých letech dokážu udělat gymnastické cviky. Jsem zvědavý, co bude zítra v novinách," řekl sedmapadesátiletý Vrba na tiskové konferenci.

Tady z ptaci perspektivy 😀 pic.twitter.com/hqtlwIhwYq — Zdeněk Jungvirt (@Savrikkk) July 28, 2021

Kotrmelec se mu úplně nepovedl. "Naprosto souhlasím. Pořádný kotoul si šetřím až na postup do Ligy mistrů. Pak uvidíte, jak to vyšvihnu i se stojkou. To budete čumět. Nemůžu vystřílet všechny náboje hned při prvním kotoulu. Také doma určitě nenosíte hned 40 růží. Začínáte jednou a pak přidáváte. To znáte z domácího prostředí. Pozdravuju pana učitele Pece z Přerova, který mě to naučil, když jsem byl mladík," uvedl Vrba.

Na hrací plochu se vydal už v závěru utkání. "Můj první výlet na trávník byl ohodnocen žlutou kartou. Nechtěl jsem vstupovat do žádné situace. Spíš jsem chtěl uklidnit hráče, aby nevznikl problém a červená karta. Žlutou kartu samozřejmě respektuji. Bylo to v zájmu toho, aby nevznikl problém," vysvětlil Vrba, jenž si hlavní fázi Ligy mistrů zahrál třikrát s Plzní.

Radost z postupu podle něj nesmí trvat dlouho. "Máte pravdu, že život jde dál. Zítra už se zase musíme dívat na to, co nás čeká v dalších dnech. Čeká nás hodně těžký soupeř v lize (Liberec) a v kvalifikaci. Dneska je euforie. Někteří novináři si možná vzpomenou, jaká euforie byla po postupu v Plzni. Potom jsme se druhý den hledali. Doufám, že ve Spartě to nebude a že se zítra na tréninku najdeme včas. Uděláme všechno pro to, abychom byli dobře připraveni na další zápasy," konstatoval Vrba.

Sparta si vyřazením Rapidu zajistila minimálně start v základní skupině Evropské ligy. Vrba díky tomu pociťuje úlevu, nadále však touží po účasti v Lize mistrů. "Liga mistrů je něco, co když zažijete, chcete hrát. Tvrdím, že to je možná ještě víc než mistrovství Evropy. Liga mistrů je někde úplně jinde. To, že budeme hrát minimálně skupinu Evropské ligy, úleva je. Ty dvě soutěže se ale nedají srovnávat," řekl Vrba.

"Na druhou stranu víme, že podzim z naší strany bude minimálně o skupině a o třech zajímavých utkáních doma a venku. Čeká nás šest zajímavých konfrontačních utkání. Doufejme, že to bude v té nejlepší soutěži. I když jak už jsem řekl, respektujme obrovskou sílu Monaka. Netvrdím ale, že bych to se Spartou nechtěl zažít. Určitě by mě to těšilo a začal bych si to konečně užívat," uvedl bývalý hráč.

Souboj s Monakem načnou jeho svěřenci doma v úterý 3. srpna. Odveta je na programu o týden později. "Srovnávat rakouskou a francouzskou ligu je něco jiného. Narazíme na soupeře, který je jinde než Rapid nebo my. V těchto zápasech nerozhoduje vždy kvalita. Berte mě trošku s rezervou. Udělali jsme krok, který byl pro nás strašně důležitý. Můžeme už jen překvapit. Pokud se nám to podaří, bude to úžasné," prohlásil Vrba.

"Máme trochu výhodu v tom, že budeme mít za sebou několik soutěžních utkání na rozdíl od Monaka, které začne s námi hrát o všechno. To může být naše výhoda. Favoritem je Monako, můžeme překvapit. Byl bych hrozně rád, kdyby se nám to podařilo. Určitě uděláme všechno pro to, aby to tak bylo. Samozřejmě respektujeme obrovskou sílu Monaka," konstatoval někdejší kouč české reprezentace, Púchova, Žiliny, Machačkaly nebo Ludogorce Razgrad.