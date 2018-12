Vedení CSKA v Madridu nás zdravě naštvalo, prohlásil Hubník. Chorý byl po gólu mimo

před 1 hodinou

Poločasový stav 0:2 souběžně hraného utkání základní skupiny Ligy mistrů mezi Realem Madrid a CSKA Moskva plzeňské fotbalisty podle obránce a kapitána Romana Hubníka motivoval a zdravě naštval. Viktoria potřebovala získat stejně bodů jako ruský celek, aby tak jako v předchozích dvou účastech v milionářské soutěži obsadila třetí pozici a postoupila do jarní fáze Evropské ligy. Povedlo se jí to díky výhře 2:1 nad AS Řím.

Průběžný výsledek utkání v Madridu Plzeňané znali i proto, že se objevil na velkoplošné obrazovce. "Mě osobně to určitě překvapilo, nečekal jsem, že je Real schopný doma prohrát nakonec 0:3. Asi to pro mě byla větší motivace, zdravé naštvání. Řekli jsme si, že do toho musíme jít," poznamenal Hubník.

Podle něj Viktoria dobře po přestávce zareagovala, hrála víc dopředu a víc chtěla skórovat. "Odvedli jsme výkon, který nám v první půli scházel. Chtěli jsme víc než soupeř. Spousta kluků hodně obětavě skákala do střel i do přihrávek. Zaslouženě jsme vyhráli. Jsme rádi, že jsme si to uhráli sami," řekl bývalý hráč berlínské Herthy nebo Olomouce s tím, že je rád, že si tým mohl s fanoušky konečně vítězně zakřičet také po domácím utkání Ligy mistrů.

Plzeň vedla od 62. minuty zásluhou Jana Kovaříka, za šest minut ale odpověděl Cengiz Ünder. "Byl to takový gól z ničeho. Trochu jsem se bál, že soupeř vystřelí podruhé a dá druhý gól. Nesložili jsme však zbraně, chtěli jsme znovu nějakou příležitost získat a jsem rád, že nám to tam padlo. Závěr jsme zvládli velice dobře," uvedl Hubník.

V 72. minutě hlavou z dorážky rozhodl Tomáš Chorý, který skóroval v posledních třech soutěžních zápasech. "Jsem rád, že mu to tam padá, a doufám, že v posledním zápase domácí ligy (s Karvinou) také bude. Dnes to byl velice důležitý gól, snad mu to vydrží co nejdéle. Já mu to osobně moc přeju," konstatoval Hubník směrem k třiadvacetiletému útočníkovi.

Soubojů s římským forvardem Patrikem Schickem, který odehrál za hosty celé utkání, příliš nepodstoupil. "Křídla byla hodně individuální, hodně chodila jeden na jednoho. Patrik se do hry moc nedostal," uvedl.

Účast Plzně v podzimní části Ligy mistrů hodnotil jako kolísavou. "Nejprve jsme s CSKA vedli 2:1 a pak gólem z penalty vyrovnali na 2:2. Pak jsme odehráli velice špatný zápas na AS. Zápasy na Realu a CSKA jsme zvládli opět dobře. Doma s Realem po našich chybách soupeř skóroval a šancí měl spoustu. Celkově to bylo nahoru dolů, ale jsem rád, že závěr patřil nám," zhodnotil Hubník.

Chorý o sobě nevěděl

Hrdinou utkání se stal plzeňský útočník Tomáš Chorý, jenž svůj gól do sítě AS Řím označil za nejdůležitější v kariéře. Třiadvacetiletý fotbalista přiznal, že při oslavě branky byl v takové euforii, že ani nevnímal, co mu říkají spoluhráči.

"Asi nejdůležitější gól kariéry. Fakt jsem byl v té situaci úplně mimo. Nevím, co mi říkali, jestli tam u mě byl Milan (Petržela) nebo Hub (Roman Hubník). Byl jsem hrozně rád, že kolem mě byli kluci, strašně jsem si to užíval a byl to nádherný pocit," řekl Chorý novinářům.

Domácí zápas rozhodl v 72. minutě, kdy hlavou dorazil střelu Jana Kovaříka. "Šel jsem tam takzvaně na pas blind. Viděl jsem, že Kovi už zakončuje. Stál jsem jenom tak, že by se to ke mně možná mohlo odrazit, a bylo to štěstí. Ještě jsem přemýšlel, že bych si to dal na dva doteky, ale zaplaťpánbůh, že jsem to dal na jeden. Napřed jsem nevěděl, co mám dělat, tak jsem jenom běžel," popsal Chorý.

Plzeňští potřebovali ke konečnému třetímu místu ve skupině AS Řím porazit, protože CSKA Moskva překvapivě zvítězil na hřišti obhájce trofeje Realu Madrid 3:0. "Z každého na hřišti nebo na lavičce bylo vidět, že jsme za tím šli a každý chtěl zápas zlomit. Chtěli jsme vyhrát a postoupit. Už jsme si to řekli v poločase, kdy jsme se dozvěděli výsledek z Madridu. Fakt musím smeknout před celým týmem, jak jsme se k tomu postavili a dotáhli to do vítězného konce," prohlásil odchovanec Olomouce. "Dá se říct, že je to trošku satisfakce, ale byl jsem hodně překvapený, když jsem viděl, že Moskva vyhrála 3:0 v Madridu," doplnil Chorý.

V poslední době chytil velkou střeleckou formu a skóroval ve třech soutěžních zápasech po sobě. "Nikdo neví, jak to bude pokračovat, ale jsem samozřejmě rád, že pomáhám týmu góly. Ale myslím, že teď nerozhodují góly, ale týmový výkon. To musím vyzdvihnout, bez týmu bychom to nezvládli. Je neuvěřitelné, že jsme to dotáhli do vítězného konce," konstatoval Chorý.

Postup do Evropské ligy bere jako obrovský úspěch, zvlášť po debaklech 0:5 v Římě a doma s Realem Madrid. "Máme sedm bodů v Champions League, což je myslím velmi dobré. Ze začátku, jak tam byly ty výsledky 5:0, 0:5, tak to samozřejmě nevypadalo dobře. Nepsalo se o nás v dobrém, ale vůbec jsme to tak nebrali a v šatně jsme si říkali, že to zlomíme. Jak už v Moskvě (výhra 2:1), tak pak teď doma. Jsem strašně rád, že jsme to dotáhli tam, kam jsme všichni chtěli. Cíl už na začátku Champions League byl dostat se do Evropy a zvládli jsme to," uvedl vytáhlý útočník.