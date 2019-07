Pokud Plzeň v Lize mistrů přejde přes Olympiakos, narazí na turecký Basaksehir

před 1 hodinou

Fotbalisté Plzně v minulé sezoně coby vítězové české ligy postoupili přímo do základní skupiny Ligy mistrů, letos mají před sebou mnohem složitější cestu. Svěřenci Pavla Vrby začnou kvalifikaci o elitní soutěž ve druhém předkole proti favorizovanému Olympiakosu Pireus, který v úterý přivítají na svém hřišti a příští týden je čeká náročná odveta v Řecku. Viktorii může povzbudit stoprocentní vstup do nového ročníku domácí ligy.

Plzeňští se v letech 2011 a 2013 probojovali z druhého předkola až do hlavní fáze Ligy mistrů, ale poslední tři pokusy Viktorii nevyšly. Naposled Západočeši před dvěma lety vypadli s bukurešťským FCSB a v kvalifikaci LM nevyhráli už sedmkrát za sebou.

Pokud by Plzeň čtyřiačtyřicetinásobného řeckého mistra vyřadila, zajistí si vedle postupu do třetího předkola, kde by ji čekal istanbulský Basaksehir, také jistotu základní skupiny Evropské ligy. V opačném případě bude Viktoria muset do třetího předkola EL.

"Bylo by samozřejmě skvělé mít garantovanou minimálně skupinu Evropské ligy a pak bychom se ještě poprali o Champions League. Samozřejmě ten dvojzápas je pro nás strašně důležitý," řekl kouč Vrba.

"Olympiakos je top mužstvo v Řecku. Letos se jim nepodařilo vyhrát titul, protože PAOK Soluň neprohrál ani jeden zápas v soutěži, takže měl kvalitního konkurenta. Víme, že Olympiakos je doopravdy hodně silné mužstvo," dodal plzeňský trenér.

Jeho svěřenci výborně odstartovali prvoligový ročník, když nejprve doma porazili Olomouc 3:1 a v páteční generálce zvítězili v Liberci 2:1. "Čeká nás zatím určitě nejtěžší soupeř na začátku sezony. Víme, že pokud uspějeme, bude to obrovský úspěch pro celý plzeňský fotbal," upozornil Vrba.

V úterý mu bude chybět levý obránce David Limberský, který pyká za vyloučení z nepovedené únorové odvety s Dinamem Záhřeb (0:3) v play off Evropské ligy. Kvůli zranění zřejmě nenastoupí ani stoper a kapitán Roman Hubník.

Naopak nová sezona řecké ligy ještě nezačala a Olympiakos v letní přípravě ze sedmi zápasů dvakrát zvítězil a pětkrát remizoval. Výběr kouče Pedra Martinse v posledním duelu před Plzní doma hladce porazil druholigový anglický Nottingham Forest 3:0. Hodně byly vidět letní posily záložník Mathieu Valbuena a obránce Rúben Semedo.

"Myslím, že jsme dobře připraveni. Vedle výhry, která pro nás hodně znamená, je nejdůležitější, že jsme byli výborně organizovaní. Chceme v tom pokračovat a také v České republice podat dobrý výkon," uvedl portugalský kouč Martins, jenž bude v Plzni postrádat několik zraněných hráčů v čele s kapitánem a klíčovým záložníkem Kostasem Fortunisem.

Úvodní souboj českého a řeckého vicemistra má v Plzni výkop v 19:00. Hlavním rozhodčím bude Ital Marco Guida. Televizní přenos nabídne ČT sport.

Los 3. předkola fotbalové Ligy mistrů v Nyonu (první zápasy 6. a 7. srpna, odvety 13. srpna):

Mistrovská část:

Kluž/Maccabi Tel Aviv - Celtic Glasgow/Kalju (Est.), Sutjeska Nikšič (Č. Hora)/APOEL Nikósie - Dundalk (Ir.)/Karabach (Ázerb.), PAOK Soluň - Ajax Amsterodam, Saburtalo Tbilisi/Dinamo Záhřeb - Ferencváros Budapešť/Valletta (Malta), Crvena Zvezda Bělehrad/HJK Helsinky - The New Saints (Wal.)/FC Kodaň, Maribor/AIK Stockholm - BATE Borisov (Běl.)/Rosenborg Trondheim.

Nemistrovská část:

Basaksehir Istanbul - Viktoria Plzeň/Olympiakos Pireus, Krasnodar - FC Porto, Club Bruggy - Dynamo Kyjev, PSV Eindhoven/FC Basilej - LASK Linec.