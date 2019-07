Pokud Plzeň v Lize mistrů přejde přes Olympiakos, narazí na turecký Basaksehir

před 17 minutami

Viktoria Plzeň - AS Řím (Liga mistrů 2018-19): David Limberský | Foto: Tomáš Liška

Pokud fotbalisté Plzně postoupí ve 2. předkole Ligy mistrů přes Olympiakos Pireus, zahrají si v předposledním 3. předkole s Basaksehirem Istanbul. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském Nyonu. První zápas by Západočeši odehráli 6. nebo 7. srpna venku, domácí odvetu pak 13. srpna.

Plzeň si dosud zahrála skupinu Ligy mistrů třikrát - v letech 2011, 2013 a v minulé sezoně, kdy jako vítěz české ligy prošla přímo do hlavní fáze prestižní soutěže. Tentokrát by Západočeši coby úřadující vicemistři museli na cestě do skupiny v nemistrovské části kvalifikace zdolat 2., 3. a 4. předkolo.

S Olympiakosem rozehraje Viktoria 2. předkolo úterním úvodním zápasem doma, odveta je na programu v Pireu o týden později. Pokud by Západočeši s řeckým favoritem vypadli, přešli by do 3. předkola Evropské ligy.

Český šampion Slavia vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů až v závěrečném 4. předkole. V případě vyřazení by si Pražané zahráli základní skupinu Evropské ligy.

