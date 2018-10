Plzeň má smůlu, čeká ji hladový Real. Hvězdy se porvou za trenéra, vyhazov nechtějí

před 21 minutami

Že je Real v historické krizi? To může být pro Plzeň v dnešním utkání naopak nevýhoda.

Od našeho zpravodaje - V Madridu totiž všichni počítají s tím, že se Bílý balet na českém šampionovi konečně chytne, rozjede a rozstřílí.

"Máme silný kádr, plný šampionů, kteří získali několik trofejí a to nebyla náhoda. V těžkých chvílích tito šampioni povstanou," uvedl na předzápasové tiskové konferenci trochu pateticky trenér Julen Lopetegui.

Právě o jeho hlavu se bude dnes hrát. Dvaapadesátiletého kouče by spasilo jedině vysoké vítězství nad Plzní a tři body z nedělního El Clásica. A to ještě vůbec není jisté.

Šéf klubu Florentino Pérez už totiž intenzivně hledá jeho nástupce, dokonce sestoupil i mezi hráče, aby téma rozebral se Sergio Ramosem. Ale moc nepochodil. Kapitán Realu mu oznámil, že kabina stojí pevně za současným trenérem a že je jen otázkou času, kdy se Real zase rozjede. Skloňovaná jména Antonia Conteho nebo Santiaga Solariho navíc fotbalistům příliš nevoní.

Ale nervozita je na nich patrná. A byl to právě Ramos, jehož incident na pondělním tréninku řeší sociální sítě. Poté, co se o něj lehce nešetrně otřel obránce Sergio Reguilon, mistr světa z roku 2010 vztekle zakopl míč, div že jednadvacetiletého obránce netrefil.

Sergio Ramos vyletěl na spoluhráče | Video: Youtube.com

Později se Ramos za své jednání omluvil, se smířlivým gestem přispěchal také Reguilon. "Vždy se svým týmem, vždy se svým kapitánem," tweetoval.

I přes to všechno je ale vidět, že to v kabině Realu vře.

"Jestliže Madrid vykopne Lopeteguiho, vykopne nás všechny. Naučil jsem se, že nikdo by nikdy neměl považovat Real za mrtvý," prohlásil záložník Isco.

V každém případě Plzeň nemůže spoléhat na to, že by ji Real podcenil. Naopak, po pěti zápasech bez výhry budou domácí šlapat do zápasu od prvních minut.

"Momentální výsledky sice jsou pro Real špatné, ale pokud se budu dívat na herní projev, tak Real má prostě svou tvář a kvalitu. V posledních zápasech měl obrovskou smůlu," uvědomuje si plzeňský kouč Pavel Vrba.

Bojová nálada si den před zápasem podmanila i madridské ulice. Kolem stadionu sice korzovali především čeští fanoušci, kteří si přišli prohlédnout slavný chrám Santiaga Bernabeua, v centru metropole ale nebylo obtížné narazit na skupinky fandů v bílých dresech.

"Plzeň? Jasně, že známe. Český šampion, že? A taky pivo," překvapil svými znalostmi fanoušek Pedrito občerstvující se v jedné z místních cervecerií, tedy pivnic. "Ale stejně dostanou. Takových pět, možná šest gólů. Naši hráči ji nepodcení," dodal přesvědčeně.