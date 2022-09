Plzeň je nedoceněný tým, který nemá co ztratit. Čeká nás ošidný zápas, tuší Xavi

I když fotbalisté Barcelony vstoupí do středečního úvodního utkání skupiny Ligy mistrů proti Plzni v roli obrovských favoritů, jejich trenér Xavi Hernández varuje před ošidným zápasem.

Západočeši podle něj vynikají fyzickou připraveností a nemají co ztratit. Přestože katalánský velkoklub nepatří k hlavním uchazečům o celkové prvenství, dvaačtyřicetiletý bývalý záložník sní o tom, že mužstvo dovede k zisku "ušatého" poháru.

"Vstupujeme do Ligy mistrů, je to pro nás privilegium, že můžeme takovou soutěž hrát. Čeká nás ošidný zápas. Viktoria Plzeň prakticky nemá co ztratit, je to nedoceněný tým. Stojí proti nám fyzicky hrající tým, těžký soupeř. Ale my toužíme po vítězném začátku," řekl na tiskové konferenci Xavi.

Dalšími týmy v papírově silné skupině jsou C jsou Bayern Mnichov a Inter Milán. Do vyřazovací fáze postoupí první dva celky, mužstvo se třetím místě čeká jarní fáze Evropské ligy. "Máme těžkou skupinu. Ale snít nic nestojí. Musíme dosáhnout minimálně na osmifinále a pokusíme se Ligu mistrů vyhrát," prohlásil Xavi.

S Barcelonou by rád v roli trenéra navázal na triumf v Lize mistrů z hráčské kariéry. "Budeme bojovat a snít o tom, že vyhrajeme. Kdybych o vítězství v Lize mistrů nesnil, tak bych tu nebyl a šel domů. Nedokážu si představit, že bych soutěžil bez přání vyhrát," řekl Xavi.

"Samozřejmě musíme být pokorní, říkat, že jsme favorité (na celkové prvenství), je asi hloupost. Je to komplikovaná skupina. Ale cílem jsou tituly. Proč bychom nemohli celou soutěž vyhrát? Zítra musíme začít za tři body," doplnil Xavi.

Jeho svěřenci v úvodních čtyřech kolech španělské ligy třikrát zvítězili a jednou remizovali. Xavi nevyloučil, že proti Plzni udělá změny v sestavě. "Nějaká rotace proběhne. Někteří hráči jsou unaveni, minulý zápas v Seville byla válka. Máme hodně široký kádr," řekl Xavi.

Barcelonský tým vede od loňského listopadu. "Od listopadu jsme se hodně zlepšili. Jsem spokojený s tím, jakého posunu jsme dosáhli. Poziční hra, zlepšení útočné fáze, lepší pochopení toho, jak si měnit na hřišti místa," pochvaloval si Xavi.