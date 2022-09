Má na nás pifku, zoufali si Plzeňští. Džeko je opět ztrestal, oblíbenějšího soka nemá

Fotbalistům Interu Milán chyběla v Plzni kvůli zranění stehna největší hvězda Romelu Lukaku. Že by ale jejich útok byl bezzubý, se říct nedá. Výhru režíroval Edin Džeko, který si připomněl, proč je Viktoria jeho oblíbeným soupeřem.

"Džeka jednoduše nesmíme pustit do šance, je schopný proměnit každou příležitost," burcoval před úterním zápasem Ligy mistrů trenér Západočechů Michal Bílek.

Plán nevyšel. Ve 20. minutě dostal Džeko relativně dost prostoru v plzeňském vápně a prudkou střelou z první otevřel skóre.

Měl i další šance, nebezpečně pálil hlavně na konci první půle, ale přidal už "jen" asistenci u pojišťovacího gólu Denzela Dumfriese. Na výhře italského mančaftu 2:0 ve Štruncových sadech se tedy podílel statistikou 1+1.

"Už to není žádný rychlík, ale ve vápně je pořád strašně silný," okomentoval 36letého útočníka Adam Vlkanova. "Ukázal, proč hrál v nejlepších týmech v Evropě. My se můžeme jen učit."

Džeko nedal Plzeňanům lekci poprvé. Vstřelil jim už desátý gól v devíti utkáních, což nesvedl proti nikomu jinému. Jeho druhým nejoblíbenějším soupeřem jsou z tohoto pohledu manchesterští United, kterým nasázel devět branek v jedenácti kláních.

"Je to skvělý útočník, očekávají se od něho góly a on je dává. Plzeň je pro něho asi oblíbený soupeř. Bohužel, je strašně těžké ho bránit," podotkl obránce Václav Jemelka.

"Má na nás pifku, jako by věřil, že nám vždycky dá gól," přidal k Džekovi další obránce Luděk Pernica.

Bosenský dlouhán vstřelil Viktorii první gól už v 19 letech, tehdy ještě jako střídající hráč Teplic. Právě odtud se odrazil do světoznámých velkoklubů.

Coby ofenzivní zbraň Manchesteru City vstřelil Plzni dvě branky, za AS Řím řádil ještě víc. Před šesti lety v Evropské lize vzal Západočechům naději na postup hattrickem, před čtyřmi opařil českého outsidera třígólovým představením také v Lize mistrů. "Viktoria je mým oblíbeným celkem," liboval si tehdy.

Po úterní parádě mohl říkat to samé, ale o rozhovor s novináři neměl zájem.

Plzeň proti Interu znovu nastoupí ke konci října, tentokrát v Miláně. A kdoví - Džeka, pokud zasáhne do hry, možná potká naposledy. Vzhledem k těžce nelichotivé bilanci by ji to zřejmě nevadilo.

"Džekovi stačí jedna gólová situace, aby ji proměnil," hodnotil Bosňanův úterní výkon Bílek. "Znovu prokázal, že je nesmírně kvalitní hráč v pokutovém území soupeře. Má výborný výběr místa. Prostor si tam našel a trefil to k tyči. Prokázal svoji extratřídu. Jinak si s ním kluci poradili poměrně dobře."