Plán, jak dohrát Ligu mistrů: čtvrtfinále na jeden zápas, pak turnaj na jednom místě

Na úterní telekonferenci se zástupci všech 55 členských zemí má Evropská fotbalová unie (UEFA) rozhodnout, jak naloží s nadcházejícím Eurem i pohárovými soutěžemi, které byly přerušeny kvůli pandemii koronaviru.

Podle sportovního listu As by se o vítězi Ligy mistrů mohlo rozhodnout ve formátu Final Four. Závěrečný turnaj pro čtyři nejlepší týmy je podle španělského deníku jednou z variant řešení, kterou UEFA zvažuje.

Stejným způsobem, tedy se semifinálovými zápasy hranými jen na jeden zápas v dějišti finále, by mohla vyvrcholit i Evropská liga. V Lize mistrů by se oba semifinálové duely uskutečnily těsně (nejspíš čtyři dny) před finálovým duelem, který je na programu 30. května v Istanbulu. Finále Evropské ligy má hostit 27. května Gdaňsk.

Liga mistrů se zastavila v rozehraném osmifinále, zbývá sehrát čtyři odvety. V Evropské lize se odehrálo jen šest z osmi úvodních osmifinálových střetnutí.

Čtvrtfinále by se podle návrhu hrála nejspíše na jeden zápas, o pořadateli by pravděpodobně rozhodl los, nebo by se mohlo hrát na neutrální půdě.

Zavedení finálového turnaje by znamenalo výraznou úsporu času, předpokládané odložení letního mistrovství Evropy,které původně mělo začít 12. června, by zároveň poskytlo prostor pro dohrání domácích soutěží.

Francouzský list L'Equipe už v týdnu uvedl, že šampionát, který poprvé bude hostit dvanáct zemí, bude odložen na příští rok. Pode britského listu The Telegraph je prý ovšem pravděpodobnější, že by se Euro mohlo odehrát ještě letos v prosinci.

Varianta s přeložením na zimu by mohla být zároveň testem před mistrovstvím světa 2022, které bude v netradičním zimním termínu hostit Katar.