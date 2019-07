Pireus není Jerevan. Olympiakos ukázal, že je jiná třída, prohlásil Pernica

před 55 minutami

Plzeňský obránce Luděk Pernica označil výhru Olympiakosu Pireus 4:0 a postup řeckého favorita do třetího předkola Ligy mistrů za naprosto zasloužené, protože domácí byli v úterní odvetě druhého předkola ve všech směrech lepší než Viktoria. Devětadvacetiletý fotbalista podle svých slov nehrál v lepší atmosféře než na stadionu Georgiose Karaiskakise.

"K prvnímu domácímu zápasu (0:0) bych se ani nevracel. Odvetu jsme nezvládli, Olympiakos byl ve všech parametrech lepší, zaslouženě postoupil. My jsme vypadli z Ligy mistrů a příští týden se budeme soustředit na Evropskou ligu," řekl novinářům Pernica, kterého se spoluhráči čeká třetí předkolo EL proti Antverpám.

Plzeňského stopera mrzelo, že hosté tři ze čtyři gólů inkasovali ve druhém poločase po rozích. "Oni jsou při standardkách hodně nebezpeční. My jsme věděli, že všechno dohrávají úplně do konce. Důkazem toho byl poslední gól, kdy to Alda (brankář Aleš Hruška) vyrazil a Semedo to dával do prázdné branky. Oni za tím šli hladově. Při každé standardce má náš hráč soupeře a nějak tam musel vyplavat. To není možné," uvedl Pernica.

Byl i u vedoucí trefy Guilhermeho, který v 51. minutě dostal od obrany hodně času i prostoru k přesné hlavičce. "Já jsem při rohu jako volný hráč, mám pokrývat prostor. Nedostal jsem se k němu na těsno, zrovna jsme to neměli dobře pokryté," podotkl bývalý hráč Brna či Jablonce.

Z bouřlivé kulisy na stadionu byl nadšený. "Tady to asi byla nejlepší atmosféra, co jsem kde hrál. Fanoušci byli skvělí. Domácí prostředí hrálo velkou roli. Hlavně prvních deset minut byl velký kolotoč," připomněl Pernica úvodní tlak Olympiakosu. "Taková elektrizující atmosféra člověka vtáhne do zápasu. Je škoda, když jsme přestáli úvodní tlak a ve druhé půli jsme snadno inkasovali," doplnil rodák z Boskovic.

Svěřenci Pavla Vrby v odvetě ani jednou nevystřelili na branku řeckého soupeře. "Asi chyběla větší odvaha, nabízet se, být pořád v pohybu. Jako třeba domácí Valbuena nebo Podence. My jsme měli prakticky jedinou šanci, tu zblokovanou střelu Patrika Hrošovského. Jinak si nic nevybavuju," konstatoval Pernica.

Plzeň sice v minulé sezoně postoupila coby český šampion přímo do skupiny Ligy mistrů, ale kvalifikací elitní soutěže Viktoria neprošla už počtvrté za sebou. "Asi nám něco chybí, když jsme vypadli. Ale nemyslím si, že by na to Plzeň neměla. Vždyť už se jí to z předkol v dřívějších letech dvakrát povedlo, i když to do nich šla jako mistr a v úvodu měla snazší soupeře, Jerevan nebo Kalju. To je úplně jiná třída, než když jsme teď dostali hned Olympiakos," prohlásil Pernica.