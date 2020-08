Neymar do Barcelony? Spíš přijde Messi za ním do Paříže, tvrdí Brazilcův agent

Hvězdný brazilský fotbalista Neymar se do Barcelony nevrátí. Prohlásil to jeho agent Wagner Ribeiro. Přesto nevyloučil, že by si jeho slavný klient mohl znovu zahrát s Argentincem Lionelem Messim.

O Neymarově možné comebacku do Barcelony, z níž odešel do Paříže před třemi lety a stal se nejdražším hráčem historie (Paris St. Germain zaplatil zhruba 222 milionů eur, tedy asi 5,8 miliardy korun), se spekuluje prakticky celou sezonu. Už na přípravu před startem ročníku dorazil pozdě a snažil se vytrucovat si návrat, kouče Thomase Tuchela dráždil i výlety do Španělska v době, kdy si měl léčit zranění. Po ostudném výprasku Barcelony ve čtvrtfinále Ligy mistrů minulý týden pak zesílily hlasy, že právě Neymarův návrat by mohl pomoci vyvést katalánský klub z hluboké krize. Jenže teď se zase nechce na Nou Camp brazilskému útočníkovi. A není divu, on si finále Ligy mistrů v neděli proti Bayernu Mnichov zahraje. "Byla doba, kdy byl smutný, protože ho trápila zranění. V té době byl připravený odejít, chtěl se vrátit do Barcelony nebo jít do Realu Madrid," přiznal Neymarův agent Wagner Ribeiro brazilskému magazínu Placar. "Ale dneska už po tom netouží. Můžete vidět, jak si to užívá," doplnil. Neymar skutečně na závěrečném turnaji Ligy mistrů v Lisabonu udivuje parádními výkony a aktivitou, tým St. Germain poprvé v historii dotáhl k boji o nejcennější klubou trofej Evropy. "Když spolu žertujeme, říkám mu: žiješ ve městě světel, užíváš si francouzskou kuchyni, žiješ v nádherném domě, přátele a rodinu máš u sebe, hraješ za jeden z nejlepších klubů, máš všechno, co člověk potřebuje a má rád… Jaký by tedy musel mít důvod, aby teď PSG opouštěl?" ptal se Wagner Ribeiro. "Neymar je šťastný a myslím si, že zůstane v klubu minimálně další dva roky," odhadl agent. K obnovení hvězdné spolupráce s Lionelem Messim tedy podle něho nedojde? "Dneska, bez nejmenších pochyb, spíš přijde Messi do Paříže, než aby se Neymar vrátil do Barcelony," prohlásil Wagner Ribeiro. Že by se obě jihoamerické hvězdy přece jen zase sešly v jednom dresu, to ovšem není opravdu úplně vyloučené. Po ostudě v Lize mistrů se totiž přetřásá Messiho budoucnost v Barceloně, kde dochází k velkému třesku. Podle španělských médií chce totiž Argentinec Nou Camp opustit a nic na jeho plánech prý nezměnil ani příchod nového trenéra Ronalda Koemana. Toho už měl o svém záměru informovat při schůzce po nástupu nizozemského kouče do funkce. Podle deníku Marca Messi při setkání s Koemanem uvedl, že s největší pravděpodobností odejde. Podobně informoval i barcelonský list Mundo Deportivo, nicméně zdůraznil, že případný odchod argentinského reprezentanta komplikuje výstupní klauzule ve výši 700 milionů eur (18 miliard korun). Pokud by se skutečně cesty Argentince a katalánského klubu rozešly, byl by Paris St. Germain společně s Manchesterem City - i vzhledem k tomu, že takové peníze moc jiných klubů zaplatit nemůže - největším kandidátem na nového Messiho zaměstnavatele.