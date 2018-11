Některé situace jsme řešili jako dorostenci, hodnotil debakl s Realem zklamaný Vrba

před 2 hodinami

Stačilo dvacet minut poločasu a sen o solidním výsledku s hvězdným soupeřem byl pryč. Trenér plzeňských fotbalistů Pavel Vrba byl po domácí porážce 0:5 s Realem Madrid v Lize mistrů nejvíc zklamaný ze špatného bránění svých svěřenců.

Přitom první čtvrthodina zápasu vůbec nevypadala na to, že by Real měl na hřišti kralovat. Naopak, domácí Viktoria byla lepší a Hrošovský jen tak tak neposlal s asistencí Nacha balon do sítě.

"Abychom mohli myslet na příznivý výsledek, musel by nám vyjít začátek utkání, kdy jsme měli gólovou příležitost, ale neproměnili jsme ji," povzdychl si trenér plzeňského týmu Pavel Vrba.

Hvězdy v bílých dresech se rozjížděly pomalu, ale postupně začaly předvádět jednu bleskurychlou kombinaci za druhou. První ránu plzeňským nadějím zasadil krásnou individuální akcí Karim Benzema, který si pohrál s obránci Viktorie a poslal míč mezi nohama gólmana Hrušky do sítě.

"Je špatně, když se Benzema prosadí proti třem hráčům a zakončí to tak, jak to zakončil. Ale taky je problém, když dostaneme dva góly po standardkách. My jsme se v těch situacích chovali jako dorostenci než jako dospělí a pykali jsme za to," narážel Vrba na další dva góly, o které se postarali Casemiro a ve 37. minutě opět Benzema.

I přes pět inkasovaných branek Vrbu potěšilo, že směrem dopředu se domácím vcelku dařilo. Kromě břevna po Hrošovského centru měl blízko ke gólové například Kopic, jeho střelu ale Courtois bravurně vyrazil.

"Proti Barceloně jsme zase byli kritizovaní za to, že jsme ani nevystřelili na bránu. Tentokrát jsme byli v ofenzivě výrazně lepší, ale Real nás v kvalitě jednoznačně předčil a proto byl výsledek takový," konstatoval Vrba.

Podle jeho slov měl plzeňský výběr ve svém středu jednoho, možná dva hráče, kteří se soupeři trochu vyrovnali. "Zpětně se na ten zápas v kabině budeme dívat ve stylu ´koukněte se, jak se hraje vrcholový fotbal na klubové úrovni´."

Viktoria zůstává v tabulce skupiny poslední s jedním bodem. Ve hře o třetí místo ale Limberský a spol. zůstávají, pomohla jim k tomu výhra AS Řím v Moskvě 2:1.

"Kdybychom postoupili v Lize mistrů dál, tak by to byl malý zázrak. Jsem rád, že nám AS Řím svým výsledkem umožnil ještě hrát o to třetí místo. Bylo by velice dobré, kdyby se nám ze tří účastí Ligy mistrů povedlo třikrát postoupit do jarní fáze Evropské ligy," dodal kouč.