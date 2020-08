Nejdřív úžasná trefa, pak největší tragédie kariéry. Limberský jen těžko hledal slova

Plzeňský obránce David Limberský označil vyřazení ve druhém předkole Ligy mistrů od Alkmaaru za fotbalovou tragédii a zřejmě největší zklamání v kariéře. Viktoria v Nizozemsku po gólu šestatřicetiletého beka vedla, ale domácí vyrovnali v páté minutě nastavení z penalty a v prodloužení dokonali obrat na 3:1.

"Co jsem zažil celou kariéru, je to asi největší zklamání. Byli jsme od postupu pár vteřin, takže pocity jsou asi nejhorší, co fotbalista může zažít. Je to něco nepopsatelného, strašného. Život jde dál, ale fotbalová tragédie je to velká," řekl Limberský v nahrávce pro média na klubovém webu.

Těsně před koncem nastaveného času rozhodčí Luis Godinho odpískal faul brankáři Aleši Hruškovi v šestnáctce a kapitán Alkmaaru Teun Koopmeiners z pokutového kopu srovnal.

"Samozřejmě jsem věřil, že po našem gólu to uhrajeme. Byli jsme strašně moc blízko. Bylo jasné, že tam přijdou nějaké nákopy. Poslali tam vysoké útočníky, ve vápně se to trošku mydlilo a bohužel jedna situace byla posouzena jako penalta a v poslední vteřině nám vyrovnali," uvedl Limberský.

Sváteční střelec v 78. minutě otevřel skóre nečekanou křížnou ranou a zaznamenal teprve druhou pohárovou branku v kariéře. "Byl tam dlouhý nákop na Kopiho (Jana Kopice), ten si to dobře pokryl tělem a sklepnul mi to. Nevěděl jsem, co s tím, tak jsem to napálil na bránu a prošlo to na zadní tyč. Byl to důležitý okamžik, ale nakonec o ničem nerozhodl," konstatoval bývalý reprezentant.

V prodloužení Západočeši neproměnili slibné šance, naopak domácí náhradník Albert Gudmundsson si ve dvou situacích počínal chladnokrevně. "V prvním prodloužení s námi ještě zamával vyrovnávací gól z nastavení. V druhém prodloužení jsme měli megašanci Havlisem (Milanem Havlem), byly tam ještě dva závary. Je to samozřejmě smolné a musíme zvednout hlavy a jít dál, i když se to teď těžko říká," prohlásil Limberský.

Plzeňští se pokusí o reparát v kvalifikaci Evropské ligy. Svěřenci trenéra Adriana Guľy začnou ve třetím předkole a k postupu do skupiny potřebují vyřadit dva soupeře. Přitom kdyby uspěli v Alkmaaru, mají hlavní fázi EL jistou. "Samozřejmě nám nic jiného nezbývá. Já osobně jsem chtěl hrát Ligu mistrů a možná to byla moje poslední šance. Teď zabojujeme o Evropskou ligu," dodal plzeňský rodák.