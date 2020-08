Nehorázná smůla Slovanu. Koronavirus je i v jeho "náhradní" výpravě, hrozí kontumace

Podle faerských médií byl i v provizorní výpravě Slovanu Bratislava k dnešnímu utkání předkola fotbalové Ligy mistrů s Klaksvíkem odhalen koronavirus.

UEFA o osudu utkání, které se mělo původně hrát už ve středu, zatím nerozhodla a podle webu slovenského klubu tak učiní v nejbližších hodinách.

Nákaza covidem-19 byla v pondělí zjištěna u nejmenovaného hráče a funkcionáře. Klub bez nich odcestoval k utkání, protože podle prohlášení Slovanu testy ostatních členů výpravy byly negativní. Utkání bylo přesto přeloženo a odehrát se mělo dnes od 18 hodin SELČ.

Slovan kvůli tomu ve čtvrtek povolal z Bratislavy sedm hráčů, kteří nebyli v původní výpravě, a doplnil je o devět juniorů. Podle serverů nordlysid.fo a rosyni.fo byl však u jednoho člena provizorní nominace zjištěn koronavirus, což by s ohledem na místní úřady znamenalo, že slovenský celek musí do karantény nebo se vrátit domů.

V takovém případě by Klaksvík postoupil do druhého předkola. "Mělo by se rozhodnout v průběhu tří až čtyř hodin. Zatím všechno probíhá podle standardního předzápasového protokolu. Bohužel domácí dělají všechno pro to, aby se nehrálo," uvedl na klubovém webu generální ředitel Slovanu Ivan Kmotrík.