Nebyli jsme to my, nechápal Trpišovský. Mluvil o pohárové beznaději

Trenéra fotbalistů Slavie Jindřicha Trpišovského zklamal výsledek i výkon týmu v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů v Baku. Nebyli jsme to my, citoval padesátiletého kouče klubový web z tiskové konference po porážce 0:2 s nováčkem soutěže Sabahem. Mužstvo podle něj nezahrálo dobře, chyběla mu i individuální kvalita na jednotlivých postech.
Porážku si hlavní kouč jen těžko vysvětloval. "Jsme zklamaní z výsledku i výkonu, nebyli jsme to my. Hlavně v prvním poločase, který paradoxně skončil 0:0. Druhý byl lepší, skončil ale 0:2. Nezahráli jsme prostě dobře, nebyla individuální kvalita na postech, ztráceli jsme hodně míče," řekl Trpišovský.
"Kdybych měl říct jednu věc, soupeř nás přehrál ve středu hřiště. Hráči jsou vyčerpaní, dali do toho všechno. Nemůžu říct ale jméno ani jednoho, který by se dotkl svého maxima," dodal.
Pražané znovu doplatili na neproměňování šancí a jejich dlouhé čekání na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů trvá od roku 2007 již 21 zápasů.
"Někdy to je beznaděj, když míč neskončí v bráně, ačkoliv si řeknete, že to jinak nejde, že to musí skončit gólem. Z nějakého důvodu, který já neumím vysvětlit, se to opakuje u evropských zápasů. Podobný zápas jako na Pafosu, máme hodně šancí. Dost na to, abychom vyhráli. Nedokážeme se dotknout našeho maxima," litoval pražský rodák s připomínkou lednové porážky Slavie v minulém ročníku Ligy mistrů na Kypru (1:4).
"Soupeři gratuluji k vítězství, podal dobrý výkon, ale takové soupeře máme porážet," dodal trenér.
Slavia je vůbec prvním českým týmem, který v pohárových duelech prohrál s ázerbájdžánským soupeřem. Bookmakeři přitom českého mistra favorizovali.
"Já jsem se od toho oprostil, do hlavy si to dávat nechci. Viz Pafos… Role favorita nám ale očividně nesedí. Jedna věc je výsledek, druhý předvedená hra. S Lens nebo Barcelonou je výkon svižnější, s rychlejším rozhodováním. Tady to bylo jiné, horší," uvedl kouč.
"Jsem zklamaný, viděl jsem, jak se na to kluci připravovali, ve finále i s větším úsilím než třeba v jiných zápasech. Nepodařilo se nám to ale prodat, bohužel. Člověk chce zápas vyhrát, realita nám ale vždycky ukáže, že jsme k tomu hodně daleko," dodal Trpišovský.
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