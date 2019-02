Nebyl to výkon hodný Ligy mistrů, řekl Klopp po bezbrankové remíze s Bayernem

před 5 hodinami

Trenér fotbalistů Liverpoolu Jürgen Klopp byl sice s úterní bezbrankovou remízou doma s Bayernem Mnichov v úvodním osmifinále spokojený, vůbec se mu ale nelíbil výkon obou mužstev. Ten podle něj nebyl hodný zápasu Ligy mistrů.

Liverpool byl většinu zápasu aktivnější, ale výrazný tlak si dokázal vytvořit jen v závěru prvního poločasu. "Takový výsledek jsme si nepřáli. Nevybavuji si, že by po přestávce byly na obou stranách nějaké šance. Z tohoto pohledu to nebyl zápas hodný Ligy mistrů," prohlásil.

S výsledkem byl však Klopp víceméně spokojený, protože před odvetou, která je v Německu na programu za tři týdny, jsou finalisté minulého ročníku stále ve hře o postup. "Mohli jsme hrát lépe a měli jsme hrát lépe. Ale už to nezměníme. Co se ale výsledku týče, tak před odvetou je naprosto v pohodě, i když to mohlo být lepší," přidal.

Bayern dokázal jako první tým od října a po 11 zápasech ubránit na Anfield ofenzivní hvězdy Liverpoolu. "Nevzpomínám si na moc klubů, které by tady neprohrály a ještě udržely čisté konto," uvedl trenér mnichovského celku Niko Kovač. "Hráli jsme velmi dobře technicky a takticky, což dokazuje fakt, že jsme jim dovolili jen minimum šancí," dodal.

Ani on nebyl nijak zvlášť nadšený. "Sice jsme nedostali gól, ale ani jsme žádný nedali. Takže na jednu stranu je ta sklenice stále z půlky plná, ale jde to brát i tak, že je vlastně poloprázdná. Ale odvetu hrajeme doma a tam nás poženou fanoušci," řekl chorvatský kouč.

Zápas provázely protesty fanoušků Bayernu proti cenám vstupného na zápasy Ligy mistrů. Na tribuně rozvinuli několik transparentů s nápisy "Chamtivost nezná hranic" nebo "Dvacet a dost", čímž naráželi na snahu federace fotbalových fanoušků udržet ceny na 20 librách (zhruba 600 korun). Pro hostující fanoušky nyní vyjde zápas Ligy mistrů v Liverpoolu na 48 liber (1400 korun), na Bayernu pak na 55 liber (1600 korun).