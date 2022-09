Nebezpečné město? Nejsem tady, abych vám vytvářel titulky, zlobil se Klopp v Neapoli

Trenéra fotbalistů Liverpoolu Jürgena Kloppa naštvala před dnešním zápasem Ligy mistrů otázka, zda považuje Neapol za nebezpečné město.

Měl dobrou náladu, hýřil úsměvy. Tedy až do otázky, jestli si myslí, že je Neapol nebezpečné město. Když mu tlumočník dotaz při tiskové konferenci přeložil, Kloppovy rysy ztvrdly.

"To je trapná otázka," rozhodil kouč "Reds" rukama. "Chcete vytvořit titulek, tomu fakt nerozumím," zlobil se Klopp.

Pak se žurnalisty ptal sám: "Vy jste z Neapole? A myslíte, že je to nebezpečné město? Já to nevím. Nežiju běžný život v Neapoli. Mě tady chrání, když jedu na hotel, a vy se mě ptáte, co si myslím o Neapoli?"

Jen pár hodin předtím ovšem Liverpool na svých sociálních sítích varoval fanoušky, aby pokud možno zůstávali ve svých hotelech.

"Důrazně doporučujeme, aby při pohybu po městě nenosili klubové barvy, aby se nesrocovali na veřejných prostranstvích, vyhnuli se centru města a nechodili sami po oblastech odlehlých od přístavu," vzkázal klub příznivcům a varoval je i před možností okradení či napadení.

Liverpool měl k podobným výstrahám dobrý důvod. Předchozí tři návštěvy jeho fanoušků pod Vesuvem nedopadly dobře. Provázely je bitky v ulicích a barech a skončily i pobodáním příznivců.

"Víte dobře, o čem to je. Když se někteří fanoušci potkají s jinými, může se něco přihodit. Nemá to nic společného s městem. Nejsem tady, abych vám vytvářel titulky," doplnil Klopp.

"A jestli už nevíte, na co se zeptat, tak to není problém. Rád bych šel na hotel a koncentroval se na zápas. A vypadá to, že už nevíte, na co se zeptat, když dáváte takové otázky," zvedl se kouč od stolu.

Jisté je, že zatímco k nebezpečnosti Neapole v ulicích se německý stratég vyjadřovat nechtěl a nemohl, o nebezpečnosti fotbalové Neapole toho ví dost. Na stadionu místního SSC se totiž představí už počtvrté a zatím ani jednou neuspěl.

"Nikdy jsem tu nevyhrál," přikývl Klopp. "Ani s Dortmundem, ani s Liverpoolem. Někdy potřebuju na úspěch dva zápasy, někdy tři zápasy a někdy čtyři. A Neapoli, teď je to počtvrté," usmál se muž, jenž byl v roce 2013 při svém prvním utkání v Neapoli coby trenér Dortmundu při prohře 1:2 vykázán z lavičky a později se za své chování omluvil.