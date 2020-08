Návrat do Barcelony? Podle agenta zůstane Guardiola i příští sezonu v City

Trenér Pep Guardiola i přes nečekané vyřazení ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Lyonem nadále povede fotbalisty Manchesteru City. Prohlásil to jeho agent, který důrazně odmítl spekulace médií, podle nichž by se devětačtyřicetiletý kouč mohl vrátit do Barcelony.

Guardiola dovedl City ke dvěma titulům, ale v Lize mistrů se mu na triumf dosáhnout nedaří. Naposledy jeho tým podlehl 1:3 Lyonu. Smlouvu má do příštího léta a minimálně do té doby by měl podle Josepa Marii Orobitga v anglickém klubu zůstat. "Guardiola na sto procent zůstane v Manchesteru City," citovala koučova manažera média. Související Video: City senzačně končí! Sterling netrefil prázdnou bránu, do semifinále jde Lyon 5:27 Orobitg také vyloučil návrat do Barcelony. Katalánský klub rovněž vypadl ve čtvrtfinále Ligy mistrů po ostudném debaklu 2:8 s Bayernem Mnichov. Španělský celek zakončil poprvé od roku 2008 sezonu bez trofeje a odvolání trenéra Quiqueho Setiéna po sedmi měsících ve funkci je pouze otázkou času. Guardiola vedl Barcelonu v letech 2008 až 2012 a s klubem, kde působil i jako hráč, získal čtrnáct trofejí včetně tří španělských titulů a dvou triumfů v Lize mistrů. Po odchodu z katalánské metropole trénoval také Bayern Mnichov, se kterým třikrát vyhrál bundesligu. Video: O2 TV Sport