Nadšený Nedvěd: Slavia nastolila cestu, kterou by se měl český fotbal ubírat

před 1 hodinou

Viceprezidenta Juventusu Pavla Nedvěda trochu mrzelo, že turínský fotbalový klub při pátečním losování Ligy mistrů nedostal do základní skupiny Slavii.

Podle bývalého reprezentačního kapitána české šampiony proti Barceloně, Dortmundu a Interu Milán čeká těžká zkouška, ale nejsou bez šance, protože s giganty nemají co ztratit.

"Jet do Prahy by bylo fajn, ale myslím si, že Slavia dostala skupinu, kterou si přála nebo vysnila. Tohle jsou ty pravé zápasy Ligy mistrů a pro ně velká zkouška," řekl Nedvěd novinářům při příležitosti znovuotevření prodejny Adidas Store v Praze.

"Na druhou stranu ve fotbale nikdy není nic ztraceno. Slávisté určitě šanci mají. Rozdají si to s nimi, nemají co ztratit. Když udělají nějaké body, tak to bude super," doplnil funkcionář, který dnes slaví 47. narozeniny.

Slavia na Nedvěda za poslední dobu dělá velký dojem. Pražané ve 4. předkole LM vyřadili Kluž a po 12 letech postoupili do elitní soutěže. V minulé sezoně svěřenci Jindřicha Trpišovského došli až do čtvrtfinále Evropské ligy, kde nestačili na Chelsea. Pozdějšího londýnského vítěze tehdy vedl současný trenér Juventusu Maurizio Sarri.

"Mluvil jsem s ním o tom. Sarri je hodně chválil, že takhle připravený tým dlouho nepotkal. Slavia nastolila správnou cestu, jakou by se asi měl český fotbal ubírat. Hrajou moderní fotbal, který je schopný konkurovat v Evropě, a v tak krátké době se dostali až do Ligy mistrů. Klobouk dolů," prohlásil Nedvěd.

Juventusu los v Monaku přiřadil Atético Madrid, Leverkusen a Lokomotiv Moskva. "Přáli jsme si skupinu, která pro nás bude hratelná s cílem postoupit. Tu jsme dostali a cíl máme. Jsme spokojeni, ale víme, že v Lize mistrů musíte respektovat všechny soupeře," uvedl držitel Zlatého míče za rok 2003.

Turínský celek chce v LM napravit minulé nečekané vypadnutí už ve čtvrtfinále s Ajaxem Amsterodam. "V lize se to dá trochu naplánovat, protože když máte nějakou dobrou strategii, můžete v průběhu roku uspět. V Lize mistrů to je bohužel trošku jiné. Když vám nevyjde poločas a nejste ten den ready, jste venku. To se dělá trošku hůř, ale v této sezoně to zkusíme znova," upozornil Nedvěd.

Italský šampion hodně posílil už tak nabitý kádr. Při sobotním vítězném vstupu do Serie A v Parmě (1:0) se například nejdražší letní posila stoper Matthijs de Ligt ani nevešel do základní sestavy.

"Když víte, že i na lavičce vám sedí hráči, kteří by všude jinde asi hráli, tak to není jednoduché, ale chtěli jsme mít silný tým. Sezona je hrozně dlouhá. Doufáme, že by to mohlo být 57 zápasů, což je i s finále Ligy mistrů. Budeme se snažit toho odehrát co nejvíc," řekl bývalý záložník Juventusu, Lazia Řím nebo pražské Sparty.

Maximálně spokojený je s hvězdným portugalským útočníkem Cristianem Ronaldem, který v Juventusu začne druhý rok. "Musím jeho první sezonu hodnotit velice pozitivně. Dal 21 gólů v lize. V Lize mistrů, i když tam to nakonec nedopadlo, nás také táhl," konstatoval Nedvěd.

Nepochybuje ani o dvacetiletém De Ligtovi. "Věděl jsem, kdo to je, jelikož znám i jeho manažera (Mina Raiolu), který se mnou dlouho spolupracoval. Vím, jak pracuje a kolik fotbalu dává. Je to takový Cristiano Ronaldo obrany. Myslím, že jsme udělali velice dobře, že jsme ho vzali," dodal rodák z Chebu.