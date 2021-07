Do Rakouska nejezděte. Sparta zahájí kvalifikaci Ligy mistrů ve Vídni bez fanoušků

Na úterní úvodní utkání 2. předkola fotbalové Ligy mistrů mezi Rapidem Vídeň a Spartou Praha kvůli opatřením proti koronaviru nemohou hostující fanoušci. Letenský klub příznivcům nedoporučuje ani případnou individuální cestu. Na domácí odvetu bude moci do hlediště devět tisíc příznivců.

"Do Vídně cestuje pouze oficiální klubová výprava, kterou tvoří hráči, členové realizačního týmu a několik klubových zaměstnanců a členů managementu. Sparta nemá možnost získat žádné další vstupenky, naopak fanoušci cestou do Rakouska riskují, že na černém trhu koupí neplatné lístky od překupníků," uvedla Sparta na svých internetových stránkách.

"Klub ani jeho oficiální fanklub neorganizují žádnou fanouškovskou cestu do Vídně, ani se nepodílí například na dopravě a nedistribuují vstupenky. Podpora, které by se nám od fanoušků za běžné situace dostalo tak blízko za hranicemi, by jistě byla masivní. Ale my věříme, že dokážeme postoupit s vaší podporou v zádech v odvetě na Letné," dodali zástupci Sparty.

Odveta se v Praze odehraje 28. července. Od nové sezony na českých stadionech dochází k částečnému uvolnění diváckých omezení a Sparta díky tomu, že má arénu pro více než deset tisíc příznivců, může ochozy zaplnit až z poloviny. Do hlediště s kapacitou přes 18 tisíc míst smí dorazit zhruba devět tisíc fanoušků.

Prodej pro držitele permanentních vstupenek začne v pondělí. Pokud po jeho skončení ještě budou k dispozici lístky, budou si je moci zájemci koupit od čtvrtka ve volném prodeji. Fanoušci se vzhledem k vládním opatřením musejí prokázat bezinfekčností. Příznivci Rapidu stejně jako sparťané na venkovní utkání nemohou.